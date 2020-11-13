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Dikenli deniz kestanesi uyarısı

HİNT Okyanusu ve Kızıldeniz'de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesi, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz başta olmak üzere Ege kıyılarına kadar geldi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İnsan teniyle temas etmesi halinde dikenleri aracılığıyla zehirler. Zehrinin öldürücü etkisi yoktur. Fakat alerjisi olan kişiler için riskli olabilir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2020 Cuma 09:49
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Dikenli deniz kestanesi uyarısı

Küresel ısınmanın etkisiyle Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli birçok tropikal türün Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e göçü devam ediyor. Bugüne kadar bilim adamları ve balıkçılar tarafından rastlanan tropikal deniz canlılarının sayısının 300'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Akdeniz'deki su sıcaklığının artışına bağlı olarak Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den göç eden canlılar arasında balon ve aslan balığının yanı sıra zehirli deniz kestanesi de bulunuyor. Bu deniz kestanesini diğerlerinden ayıran başlıca özellik ise uzunluğu 30 santimetreyi bulan dikenleri.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'da özellikle kayalık bölgelerde sıkça görülmeye başlanan uzun dikenli deniz kestanesine yönelik uyardı. Prof. Dr. Gökoğlu, kayalık bölgelerde denize girenlerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. 

ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL CAN YAKICI

Uzun dikenli deniz kestanesinin öldürücü olmadığını, ancak çok can yaktığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Kızıldeniz'den 8-10 yıl önce göç ettiği belirlenen tropikal bir tür olan deniz kestanesinin İsrail, Lübnan ve Mısır kıyılarında da görüldüğü bildirilmişti. Zehirli, tropikal, dikenli tür. İnsan teniyle temas etmesi halinde dikenleri aracılığıyla zehirler. Zehrinin öldürücü etkisi yok ama alerjisi olan kişiler için riskli olabilir. Dikkatli olunması ve görüldüğünde temastan kaçınılması, dikenlerinden korunmak gerekiyor" dedi.

'KABUĞUNU KIRIP ÖLDÜRÜN'

Antalya bölgesinde daha çok falezler olarak bilinen kayalık bölgede sıkça görünen bu canlılara karşı vatandaşları uyaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Falezlerde denize girenler özellikle deniz ayakkabısı giymeye özen göstersin. Dikenlerinin uzun olması, uzaktan da zarar verici etki yaratabilir. İllaki kayaya yaklaşmanız ve üzerine basmanıza gerek yok. Yanından geçerken de dikenler size dokunabilir ve zarar verebilir. Sualtında bu canlıyı görenler, bir sopa ile dürtüp kabuğunu kırabilir. Öldürmek popülasyon hızını yavaşlatacaktır. Kabuğu kırılan bir deniz kestanesi dakikalar içinde diğer canlılara yem olacaktır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizDikenKestaneDeniz Kestanesi
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