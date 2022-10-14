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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ulusal Uzlaşı Konferansı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Cezayir'de Gerçekleştirilen Ulusal Uzlaşı Konferansı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Filistinliler arası uzlaşı sürecine Cezayir'in katkılarını takdirle karşılıyoruz" denildi.

14 Ekim 2022 Cuma 02:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ulusal Uzlaşı Konferansı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen Ulusal Uzlaşı Konferansı'nın olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını+ bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Cezayir'in himayesinde, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin de her zaman destek vermiş olduğu Filistinliler arası uzlaşı sürecine Cezayir'in katkılarını takdirle karşılıyoruz. Konferansın sonunda kabul edilen Bildiri'nin, Filistinli gruplar arasında nihai birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğini değerlendiriyor; başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, Bildiri'de kayıtlı adımların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadesine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıFilistinIsrailCezayir
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