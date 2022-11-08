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Dışişleri'nden 'Azerbaycan'ın Zafer Günü' kutlaması 

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azerbaycan'ın '8 Kasım Zafer Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı. 

08 Kasım 2022 Salı 09:53
Dışişleri'nden 'Azerbaycan'ın Zafer Günü' kutlaması 

Bakanlık tarafından paylaşılan '8 Kasım Zafer Günü' mesajında, "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadele sonucunda azad eden kardeş Azerbaycan'ı '8 Kasım Zafer Günü' münasebetiyle kutluyoruz. Azerbaycan ordusunun bu tarihi zaferi tüm bölgede kalıcı barış ve huzur umutlarının yeşermesine de vesile olmuştur. Türkiye, işgalden kurtarılan toprakların yeniden inşa ve ihyası dahil olmak üzere, Güney Kafkasya genelinde güvenlik, istikrar ve işbirliğinin artırılması için Azerbaycan ile tam dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTürkiyeAzerbaycanAzerbaycanın Zafer Günü
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