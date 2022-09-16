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Dışişleri: Yunanistan'ı aklıselime davet ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgali sırasında aldığı yenilgi ve insanlık suçlarını unutturmak için tarihi olguları çarpıttığı belirtilerek, "Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

16 Eylül 2022 Cuma 10:50
Dışişleri: Yunanistan'ı aklıselime davet ediyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunan makamlarının Kurtuluş Savaşı ile ilgili açıklamaları ve etkinliklerine tepki gösterilerek, "Yunan makamlarının 'Küçük Asya Felaketi' adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinlikler aracılığıyla, Yunan ordusunun 100 yıl önce giriştiği macera sonucu Anadolu'yu işgali sırasında aldığı yenilgiyi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi olguları çarpıtarak kendi kamuoyunu ve uluslararası toplumu yalanlarla yanlış yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Anadolu'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlar ve yıkımlardan dolayı Yunanistan'ın, Lozan Antlaşması'nın 59'uncu maddesinde yer alan 'Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak, Anadolu'da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır' hükmüne istinaden, insanlığa karşı işlediği suçları kabul ettiğini ve tazminat ödemeye mahkum edildiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi. 

Yunanistan'ın günümüzde de insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekilerek, "Tarihten hiçbir şekilde ders çıkarmayan Yunanistan'ın günümüzde dahi kadın, çocuk ayırt etmeden, çaresiz durumdaki göçmenleri ölüme terk ederek; insafsız eylemleriyle insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne tüm dünya tanıklık etmektedir. Türkiye, tarihi olayları yalanlarla çarpıtmaya çalışan Yunanistan'a, Yunan tarihindeki ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya ve gerçekleri uluslararası topluma anlatmaya devam edecektir. Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Son Güncelleme: 16.09.2022 11:03
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıYunanistanAnadoluKurtuluş Savaşı
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