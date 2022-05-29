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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıldönümünde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gençlerle buluştu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Mayıs 2022 Pazar 20:14
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş fethin yıldönümünde Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldırdı

İSTANBUL DHA


Erbaş, "29 Mayıs sabahı fethin yıl dönümünde gençlerle Ayasofya'dayız" etkinliği kapsamında gençlerle sabah namazında buluştu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazını kıldırdı, ardından Kur'an-ı Kerim okudu.  Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, fethin yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde bir arada olmanın çok anlamlı olduğunu anlattı.

Erbaş, "Şehri İstanbul fatihini bekliyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bekliyordu. Fatih olmak demek ki ona nasip olacaktı. 1453 yılında, 21 yaşında artık fethin zamanı gelmişti. 'Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' diyor ya şair işte sizler gibi gençler görüyorum. Fatih'in yaşında gençler şu anda Fatih'in emaneti fethin emaneti Ayasofya Camisi'nde sabah namazında birlikte secde etti. İnşallah sizler nice insanların gönüllerini fethederek namaz kılmayan insanların, namaz kılmayan arkadaşlarınızın namaz kılmasına vesile olarak fetihler gerçekleştireceksiniz" dedi.

Erbaş program sonrası gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

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