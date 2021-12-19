Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafız, yürüyen Kur'an demektir

ANKARA, (DHA)-



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Altındağ İlçe Müftülüğü'nce Melike Hatun Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Burada konuşan Erbaş, hafızların Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek, yeryüzünde bir kula nasip olabilecek en ulvi işi yaptığını söyledi. Hafız ve hafız adaylarına hitap eden Erbaş, "İnşallah, sizler Kur'an eğitimine ömrünüzü vereceksiniz. Hafızlarımızın zekatı hafız yetiştirmektir. Ne kadar çok hafız yetiştirirseniz, o kadar hafızlığınızın zekatını vermiş olursunuz. Sizlerden bunu bekliyoruz. Kur'an'a hizmet etmenin farklı yolları vardır. Onun anlaşılması, onun yaşanması için ne kadar mücadele ederseniz, hafızlığınızın zekatını o kadar iyi vermiş olursunuz. Cenab-ı Hak sizlerin hafızanızın vasıtasıyla da Kur'an-ı Kerim'i koruyor. Sizler peygamber efendimizin de öyle bir büyük müjdesiyle muhatapsınız ki o da icazetnamenizin sol tarafında yazılı olarak inşallah göreceksiniz. Kur'an'ı hıfzettiniz. Esas iş bundan sonra başlıyor. Onu muhafaza etmek, onu görmeyen gözlere göstermek, duymayan kulakları duyurmak, anlamayan kalplere anlatmak; bu da sizin ömrünüz boyunca vazifeniz olacaktır" dedi.

'NİHAİ HEDEF, KUR'AN'I İLKELERİNE GÖRE YAŞAMAK'

Erbaş, hafızların önemine dikkat çekerek "Nihai hedefimiz Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek, onun ilkelerine göre yaşamak. Sonra da insanlara Kur'an'ın hayat dolu ilkelerini, prensiplerini anlatmak. Her Müslüman Kur'an-ı okuyacak, anlayacak, yaşayacak ve anlatacak ama hafızlarımıza bu vazife çok daha fazla yakışıyor. Çünkü hafız, yürüyen Kur'an demektir. Yürüyen Kur'an, yaşayan Kur'an ve Kur'an'ı anlatan, onun rehberliğini yapan kimselerdir hafızlar. Gönlümüz ister ki camilerimizin mihrapları, minberleri hafızlarımızla süslensin. Gönlümüz arzu eder ki imam hatip liselerindeki ilahiyatçı hocalarımız, öğretmenlerimiz daha çok hafızlarımızdan olsun, ilahiyat fakültelerindeki akademisyenler ve öğretim üyeleri sizlerden olsun" diye konuştu.