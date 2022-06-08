Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.539,49
ALTIN
1.022,23
DOLAR
17,13
STERLİN
21,58
EURO
18,45
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...

Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

DİYARBAKIR'da, Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Haziran 2022 Çarşamba 18:45
Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

/DİYARBAKIR, (DHA)- Yapılan araştırmada, bu ajansların bazı Avrupa ülkeleri tarafından finanse edildiği tespit edildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika’da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News haber ajansı ile ilgili de çalışma yürütüldü. Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içerikleri incelendi.

Çalışmalarla, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütünün hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi vererek ajitasyon, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, 'Son Dakika' bilgisi girerek Diyarbakır’dan havalanan F-16'ların harekatını örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla haber yapıldığı belirlendi. Sabah gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırda PKKnın Basın Komitesi Yapılanmasına Operasyon: 19 GözaltıYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira
Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira
Altun: Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularına dair çekincelerimiz sürüyor
Altun: Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularına dair çekincelerimiz sürüyor
MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans