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Diyarbakır kahvaltısı, down sendromlu çocuklardan

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kahvaltı hazırlama kursuna katılan down sendromlu kursiyerler, hazırlanması kolay kahvaltıların ardından ramazan ayı sonrası bol çeşitli Diyarbakır kahvaltısı hazırlamayı öğrenecek. Şu an çıraklık eğitimi verilen down sendromlu çocuklar, ileride tek başına kahvaltı hazırlayabilecek seviyeye gelecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2021 Cuma 09:41
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Diyarbakır kahvaltısı, down sendromlu çocuklardan

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, engellilerin sosyal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla Engelli Şube Müdürlüğü ile birlikte kahvaltı hazırlama kursu açtı. Son dönemde gastronomiyle öne çıkan kentte, sektörde oluşacak ihtiyacı gidermek için açılan kursta down sendromlu kursiyerler, pratik hazırlanan kahvaltıların ardından ramazan sonrası bol çeşitli Diyarbakır kahvaltısı hazırlamayı öğrenecek. Kursu başarı ile bitiren kursiyerler, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan Aktif Yaşam Merkezi'ndeki down sendromlu bireylerin işleteceği +1 Kafe'de çalışacak. 

'HAYATLARINI İDAME ETTİREBİLECEKLERİ EĞİTİM VERİYORUZ'

Kursun eğitmeni aşçı Esengül Akdoğan, down sendromlu çocuklara şu an için pratik ve zorlanmayacakları kahvaltıyı hazırlamayı öğretmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu çocuklar özel çocuklar oldukları için unutabiliyorlar. Zaten unutmamaları için bu işlemleri her gün yapıyoruz. Her gün bir fasıl kahvaltı hazırlanıyor, bir fasıl servis açılıyor. Unutmamaları adına her gün tekrarlar yapılıyor. Bir problem yok şu anda. Evlerinde zaten ailelerine de yardımcı oluyorlar. Aileler mutlu, çocuklar mutlu. Bu çocukların tek başlarına kaldıkları zaman hayatlarını idame ettirebileceği bir eğitim veriyoruz. En azından kendilerine kahvaltı tabağı hazırlayabiliyorlar. Bunu hedefliyoruz, bunu öğretiyoruz. Diyarbakır kahvaltısı zaten zengin bir kahvaltı ve çeşidimiz de çok. Şu an çıraklık seviyesinde bir şeyler öğretiyoruz. Ramazan ayından sonra da çok geniş kahvaltı repertuarımız olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKahvaltıDown Sendromu
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