Doğal kaynak suyu kiraya verilecek

Sapanca Soğucak Yaylası mevkindeki kaynak suyu 10 yıl süreyle, ilk yıl kira bedeli 120.300 TL.’den kapalı teklif açık artırma satış usulü ile kiralanacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya SASKİ Genel Müdürlük binasında yapılacak ihale 2 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız:
https://www.ilan.gov.tr/ilan/739036/emlak/ruhsat-dogal-kaynak-ve-maden-arama-isletme-/dogal-kaynak-suyu-kiraya-verilecek
İLAN.GOV.TR
Son Güncelleme: 28.02.2021 11:36