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Doğal kaynak suyu kiraya verilecek

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, doğal kaynak suyu kiralama işi ihalesi yapıyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2021 Pazar 11:31
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Doğal kaynak suyu kiraya verilecek

Sapanca Soğucak Yaylası mevkindeki kaynak suyu 10 yıl süreyle, ilk yıl kira bedeli 120.300 TL.’den kapalı teklif açık artırma satış usulü ile kiralanacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya SASKİ Genel Müdürlük binasında yapılacak ihale 2 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/739036/emlak/ruhsat-dogal-kaynak-ve-maden-arama-isletme-/dogal-kaynak-suyu-kiraya-verilecek

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.02.2021 11:36
Anahtar Kelimeler:
SuSakaryaSASKKaynak Su
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