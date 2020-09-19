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Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor

Artvin’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hopa ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular ve heyelan Borçka-Güreşen Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Rize'nin önemli turizm noktalarından olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan araç yolu su altında kalınca, trafiğe kapandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 17:20
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Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize ve Artvin’de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirip, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istediği uyarısının ardından bölgede bu sabah başlayan yağış etkili oluyor. 

Artvin’in Hopa ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Yan derenin taşması sonucu suyla dolan Hopa-Borçka Karayolu'nda araçlar, güçlükle ilerledi. Yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle Borçka-Güreşen Karayolu ulaşıma kapandı. Yolun trafiğe açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Rize’nin Pazar ilçesinde de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, bölge halkından  olası su baskını, sel ve heyelana karşı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Rize'nin önemli turizm noktalarından olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan araç yolu su altında kalınca, trafiğe kapandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizYağmurYağışSel
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