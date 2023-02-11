Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de vatandaşlar, depremzedeler için 8 bin ünite kan bağışladı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalara başlayan Türk Kızılay, lojistik malzeme desteği yapmasının yanı sıra depremzedeler için 5 günde 8 bin ünite kan topladı.

Düzce'den 753, Bolu'dan 614, Karabük'ten 856, Bartın'dan 339, Zonguldak'tan 1297, Sakarya'dan 1541 ve Kocaeli'den 2 bin 600 ünite kan, deprem bölgesine sevk edildi.

Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, AA muhabirine, depremin ardından vatandaşların kan bağışı için kuyruklar oluşturduğunu söyledi.

Stoklarındaki kanın yeterli olduğunu ve bağışların uzun soluklu devam etmesi gerektiğini belirten Aydın, "Batı Karadeniz Kan Merkezi'miz Düzce'de. Depremin ardından bölge olarak 8 bin ünite kan bağışı gerçekleşti şu ana kadar. Alınan kanların analizi ve bölgeye sevkini de dikkate alırsak çok ciddi sayı ve çalışma gerektiren durum." dedi.

Aydın, bölgedeki ihtiyaç süreklilik gerektirdiğinden vatandaşlara bağışları sürece yayma çağrısında bulunarak, kanın çok uzun süreli kullanım ömrü olmadığı için bağışçıların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Afetin ilk günlerinde hava çok soğuk olmasına rağmen merkezlerde ciddi kuyrukların oluştuğunu anlatan Aydın, sabırla bekleyerek bağış yapanlara teşekkür etti.

Aydın, kanların, ayrıştırma işlemlerinin ardından deprem bölgesine sevk edildiğini aktararak, "Bartın, Karabük, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak bize bağlı. Bağış ve ayrıştırma işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. İşlemler bittikten sonra bağışlarımızı hızlı şekilde bölgeye gönderiyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayın kan bağışının yanı sıra deprem bölgesine yardım malzemesi de yolladığına işaret eden Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece kan bağışı değil afet döneminde özellikle beslenme konusunda da ana çözüm ortağıyız. Düzce'de 25 tır ve 22 kamyonetle bölgeye yardım malzemesini sevk ettik. Bunun dışında her yarım saatte bir AFAD ve valiliğimizle koordineli şekilde giden araçlarımız var. Halkımızın bu anlamda büyük hassasiyeti var. Yardım ediyorlar ancak buradaki insanlar da bu acıları yaşadı. Bizim de acılarımız dün gibi taze ve deprem bölgesinde yaşananları anlayabiliyoruz. Bu nedenle halkımız çok duyarlı, hepsinden Allah razı olsun."