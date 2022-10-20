Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 20
parÃ§alÄ± az bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.880,34
ALTIN
973,92
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
20,90
EURO
18,23
Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret...
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...

DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kta yeni yÃ¶ntem; avukat gibi arayÄ±p maÄŸdur ediyorlar

AVUKAT Sezer Irmak, ismini ve sicil numarasÄ±nÄ± kullanan dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, trafik kazasÄ± yapan insanlara ulaÅŸÄ±p sigorta borcu ve araÃ§ta deÄŸer kaybÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla para istediklerini Ã¶ÄŸrendi. Irmak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek suÃ§ duyurusunda bulundu. Avukat Irmak, "Bu yeni bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemi. Daha Ã¶nce kendilerini asker, polis ve savcÄ± olarak tanÄ±tan dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, ÅŸimdi de avukatlarÄ±n gerÃ§ek isim ve sicil numaralarÄ±nÄ± kullanÄ±yor" dedi.

20 Ekim 2022 PerÅŸembe 10:21
DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kta yeni yÃ¶ntem; avukat gibi arayÄ±p maÄŸdur ediyorlar

DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n insanlarÄ± kandÄ±rmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± mesleklerin arasÄ±na, avukatlÄ±k da eklendi. Ä°stanbul'da avukatlÄ±k yapan Sezer Irmak'Ä±n ismini ve sicil numarasÄ±nÄ± kullanan dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, trafik kazasÄ± yapmÄ±ÅŸ insanlara ulaÅŸÄ±p, dÃ¼zenledikleri sahte evraklarla sigorta borcu ve araÃ§ta deÄŸer kaybÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle para istedi. Avukat Sezer Irmak baÅŸka bir meslektaÅŸÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla kendi bilgilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Irmak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek suÃ§ duyurusunda bulundu.

"YENÄ° BÄ°R DOLANDIRICILIK YÃ–NTEMÄ°"

Avukat Sezer Irmak, adÄ± ve sicil numarasÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "YaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce bir meslektaÅŸÄ±m bana ulaÅŸtÄ±. Bir yakÄ±nÄ±na whatsapp Ã¼zerinden bir takip evrakÄ± gÃ¶nderilmiÅŸ. Benim ismim ve sicil numaram kullanÄ±larak sahte evrak dÃ¼zenlenmiÅŸ. Ben miyim deÄŸil miyim bilgi almak istedi. BÃ¶ylece durumdan bilgi sahibi olduk. VatandaÅŸlara daha Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± kazalarla ilgili olarak ulaÅŸÄ±lÄ±yor. DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n elinde bÃ¼tÃ¼n fotoÄŸraflar ve belgeler var. Biz burada sigorta ÅŸirketleri veya tamir yapan yerlerle ortak Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ellerindeki bilgiler gerÃ§ek. DeÄŸer kaybÄ± ve sigorta borcu dolayÄ±sÄ±yla kusurlu tarafa ulaÅŸÄ±lÄ±yor. DeÄŸer kayÄ±plarÄ± Ã¼zerinden ekstra para almak istiyorlar. Kendilerini arabulucu olarak tanÄ±tÄ±yorlar. Sahte bir ÅŸirket adÄ±yla, bizim isim ve sicil numaralarÄ±mÄ±zÄ± kullanarak, bu deÄŸer kayÄ±plarÄ±nÄ± talep etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. EÄŸer bu saate kadar parayÄ± Ã¶derseniz daha az bir Ã¼crete dosyayÄ± kapatacaÄŸÄ±z diyorlar. Bu yeni bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemi. Daha Ã¶nce kendilerini asker, polis ve savcÄ± olarak tanÄ±tan insanlar, avukatlarÄ±n gerÃ§ek isim ve sicil numaralarÄ±nÄ± kullanarak bu yÃ¶ntemi tercih ediyorlar."

Avukat Irmak, insanlarÄ±n bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurmalarÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bilinmesi gereken ÅŸu, deÄŸer kayÄ±plarÄ±nda herhangi bir ÅŸekilde arabuluculuÄŸa geÃ§ebilecek bir durum yok. GerÃ§ek deÄŸer kayÄ±plarÄ±yla ilgili bir kayÄ±p oluÅŸursa, avukatlar aracÄ±ÄŸÄ±yla tahkime baÅŸvurup yapÄ±labilir. DolayÄ±sÄ±yla bir arabulucunun, 'Daha az bir parayla dosyayÄ± kapatalÄ±m' ÅŸeklinde size ulaÅŸma ÅŸansÄ± yok. AyrÄ±ca bÃ¶yle bir ÅŸey whatsapp Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸmez. BÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde verilen bilgilerin gerÃ§ekliÄŸi teyit edilmeli. Biz kendi adÄ±mÄ±za suÃ§ duyurusunu yaptÄ±k. BÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± takdirde, savcÄ±lÄ±ÄŸa ve kolluk kuvvetlerine baÅŸvuru yapabilirler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolandÄ±rÄ±cÄ±MaÄŸdurAvukatSezer Irmak
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Savuna Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡elik: DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸuyor
Savuna Sanayii BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡elik: DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'yi konuÅŸuyor
FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gÃ¶zaltÄ±
Bakan KaraismailoÄŸlu: TahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k, 7 milyon tonu aÅŸtÄ±
Bakan KaraismailoÄŸlu: TahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k, 7 milyon tonu aÅŸtÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans