DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kta yeni yÃ¶ntem; avukat gibi arayÄ±p maÄŸdur ediyorlar

DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n insanlarÄ± kandÄ±rmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± mesleklerin arasÄ±na, avukatlÄ±k da eklendi. Ä°stanbul'da avukatlÄ±k yapan Sezer Irmak'Ä±n ismini ve sicil numarasÄ±nÄ± kullanan dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, trafik kazasÄ± yapmÄ±ÅŸ insanlara ulaÅŸÄ±p, dÃ¼zenledikleri sahte evraklarla sigorta borcu ve araÃ§ta deÄŸer kaybÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle para istedi. Avukat Sezer Irmak baÅŸka bir meslektaÅŸÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla kendi bilgilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Irmak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek suÃ§ duyurusunda bulundu.

"YENÄ° BÄ°R DOLANDIRICILIK YÃ–NTEMÄ°"

Avukat Sezer Irmak, adÄ± ve sicil numarasÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "YaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce bir meslektaÅŸÄ±m bana ulaÅŸtÄ±. Bir yakÄ±nÄ±na whatsapp Ã¼zerinden bir takip evrakÄ± gÃ¶nderilmiÅŸ. Benim ismim ve sicil numaram kullanÄ±larak sahte evrak dÃ¼zenlenmiÅŸ. Ben miyim deÄŸil miyim bilgi almak istedi. BÃ¶ylece durumdan bilgi sahibi olduk. VatandaÅŸlara daha Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± kazalarla ilgili olarak ulaÅŸÄ±lÄ±yor. DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n elinde bÃ¼tÃ¼n fotoÄŸraflar ve belgeler var. Biz burada sigorta ÅŸirketleri veya tamir yapan yerlerle ortak Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ellerindeki bilgiler gerÃ§ek. DeÄŸer kaybÄ± ve sigorta borcu dolayÄ±sÄ±yla kusurlu tarafa ulaÅŸÄ±lÄ±yor. DeÄŸer kayÄ±plarÄ± Ã¼zerinden ekstra para almak istiyorlar. Kendilerini arabulucu olarak tanÄ±tÄ±yorlar. Sahte bir ÅŸirket adÄ±yla, bizim isim ve sicil numaralarÄ±mÄ±zÄ± kullanarak, bu deÄŸer kayÄ±plarÄ±nÄ± talep etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. EÄŸer bu saate kadar parayÄ± Ã¶derseniz daha az bir Ã¼crete dosyayÄ± kapatacaÄŸÄ±z diyorlar. Bu yeni bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemi. Daha Ã¶nce kendilerini asker, polis ve savcÄ± olarak tanÄ±tan insanlar, avukatlarÄ±n gerÃ§ek isim ve sicil numaralarÄ±nÄ± kullanarak bu yÃ¶ntemi tercih ediyorlar."

Avukat Irmak, insanlarÄ±n bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurmalarÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bilinmesi gereken ÅŸu, deÄŸer kayÄ±plarÄ±nda herhangi bir ÅŸekilde arabuluculuÄŸa geÃ§ebilecek bir durum yok. GerÃ§ek deÄŸer kayÄ±plarÄ±yla ilgili bir kayÄ±p oluÅŸursa, avukatlar aracÄ±ÄŸÄ±yla tahkime baÅŸvurup yapÄ±labilir. DolayÄ±sÄ±yla bir arabulucunun, 'Daha az bir parayla dosyayÄ± kapatalÄ±m' ÅŸeklinde size ulaÅŸma ÅŸansÄ± yok. AyrÄ±ca bÃ¶yle bir ÅŸey whatsapp Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸmez. BÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde verilen bilgilerin gerÃ§ekliÄŸi teyit edilmeli. Biz kendi adÄ±mÄ±za suÃ§ duyurusunu yaptÄ±k. BÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± takdirde, savcÄ±lÄ±ÄŸa ve kolluk kuvvetlerine baÅŸvuru yapabilirler" dedi.