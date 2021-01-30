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DÖNÜŞ YOLUNDA KORKUNÇ KAZA: 3 ÖLÜ

Samsun’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan, Mustafa (47), eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22), kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 18:34
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DÖNÜŞ YOLUNDA KORKUNÇ KAZA: 3 ÖLÜ

Kaza, saat 13.30 sıralarında Samsun-Ankara karayolunun Kavak Tepesi mevkisinde meydana geldi. Samsun’dan Tokat yönüne giden Mustafa Çelik yönetimindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile eşi Gülbahar Çelik (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Ailenin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTrafik KazasıKazaOtomobilşarampol
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