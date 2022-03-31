Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.238,02
ALTIN
908,03
DOLAR
14,64
STERLİN
19,29
EURO
16,39
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...

Dr. Murat Süslü: Ukrayna Savaşı turizmde uçak sayısını azalttı

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle başlayan savaşla birlikte birçok ülkeden ve şirketten Rusya’ya yönelik yaptırımlar sürüyor. Boeing ve Airbus’ın uçaklarını Rusya’dan geri istemesiyle birlikte uygulanan yaptırımın Türkiye’de turizmi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Dr. Murat Süslü, “Rusya’da havayolu taşımacılığı sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Rusya ve Türkiye arasında uçuş yasağı olmamasına rağmen, uçuş yapacak uçak sayısı azaldı” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mart 2022 Perşembe 10:55
Dr. Murat Süslü: Ukrayna Savaşı turizmde uçak sayısını azalttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 169,44 artışla 2,82 milyona ulaştı. Yaz aylarında beklenen turist sayısına ulaşılmanın zor olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Süslü, “Rusya’da havayolu taşımacılığı sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Rusya ve Türkiye arasında uçuş yasağı olmamasına rağmen, uçuş yapacak uçak sayısı azaldı. Uçaklar zaten operatörler tarafından kiralanıyordu. Eldeki uçakların ise yedek parça vb. gibi sorunları var” diye konuştu.

“TÜRK HAVAYOLU ŞİRKETLERİ UÇUŞ SAYILARINI ARTIRABİLİR”

Türk havayolu şirketlerinin uçuş sayılarını artırmaları halinde bir iyileşmenin yakalanabileceğini ifade eden Dr. Süslü, “Yine de beklenen sayıya ulaşma konusunda umut var. Operatörler de Türk havayolu şirketlerinin uçuş sayılarını artırmaları senaryosu üzerine yoğunlaşmış durumda” şeklinde konuştu.

Avrupa sahillerinde de yaptırımlar sebebiyle Rus turist sayısında azalma olabileceğine vurgu yapan Dr. Süslü, “İspanya, İtalya, Yunanistan sahillerini ziyaret eden ve lüks harcamalar yapan zengin Rus turistlerin, Türkiye’ye gelerek, beklentiye etki etmesi bekleniyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Murat SüslüRusyaUkraynaSavaşUçakUçuşTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çöl tozu' uyarısı: Bu dönemlerde ölümlerde artış gözlemledik
'Çöl tozu' uyarısı: Bu dönemlerde ölümlerde artış gözlemledik
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans