Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0532
EURO
9.0774
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Son Dakika
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Kayserispor: 0-1

Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü

ANKARA'da, düğün konvoyunda yer alan otomobil, başka bir otomobil ve TIR'a çarpıp alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Rahim Şıvka hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:19
0 Okunma
Düğün konvoyundaki otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan Rahim Şıvka yönetimindeki 16 VD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Beytullah Ö. yönetimindeki 06 FV 5577 plakalı otomobile, ardından da Mehmet Ş.'nin kullandığı 38 JH 220 plakalı TIR'a ve bariyere çarptı. Kazada otomobilin ön camından fırlayan Rahim Şıvka, olay yerinde hayatını kaybederken, yaklaşık 50 metre sürüklenen 16 VD 111 plakalı otomobil yanmaya başladı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rahim Şıvka'nın düğün konvoyunda bulunan yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına bulundu. Fenalık geçiren kişilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobil küle döndü. Otomobil ve TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüğünKonvoyTrafik KazasıYangınOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da 'huzur' operasyonu
Ankara'da 'huzur' operasyonu
İstanbul'da 10 ilçede DEAŞ operasyonu 
İstanbul'da 10 ilçede DEAŞ operasyonu 
Azerbaycan Büyükelçisi: Topraklarımızı işgalden kendimiz azat edeceğiz
Azerbaycan Büyükelçisi: Topraklarımızı işgalden kendimiz azat edeceğiz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans