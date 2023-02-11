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Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor

Dünya Göçebe Oyunları Komitesince Eylül 2022'de Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderiliyor.

11 Şubat 2023 Cumartesi 12:28
Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler nedeniyle afet bölgesine destekler sürüyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde geçen yıl eylülde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan ve İznik Gölü'nün kenarındaki organizasyon alınanda bırakılan 50 konteyner, tırlara yüklenerek bölgeye sevk ediliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesinin organizasyonuyla yola çıkarılan konteynerlerde ranza, yatak ve tuvalet bulunuyor.
İznik'ten ayrıca 200 kişi kapasiteli, içinde mutfak banyo ve tuvalet olan özel yapım konteynerler da tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Göçebe Oyunları KomitesiKahramanmaraşDepremKonteyner
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