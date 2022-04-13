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'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce (NVİGM), sosyal medyada yer alan 'e- Devlet verilerinin sızdığı, sızan veriler arasında kimlik fotoğrafları ve güncel adreslerin yer aldığı' iddiasının bir tür oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtilerek, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" açıklaması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Nisan 2022 Çarşamba 09:18
'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir" denildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşları paniğe sevk eden asılsız haberleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi Nufüs İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır." 

E-DEVLET: VERİ SIZINTISI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada "e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. E-Devlet Kapısı'nda vatandaşların kimlik kartı görsellerinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir" ifadeleri kullanıldı. 

USOM: ZARARLI FAALİYET GÖSTEREN ONLARCA SİTE ENGELLENMEKTEDİR

Konuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan açıklamada, sahte kimlik kartı üreten sitelerin engellendiği belirtilerek, "Sahte kimlik kartı üreten web siteleri USOM ekiplerimiz tarafından daha önce tespit edilerek bu ve benzeri zararlı faaliyet gösteren onlarca web sitesine erişim engellenmektedir. Bunun dışında, münferit biçimde kişilerin web sitelerine ait giriş bilgilerinin ele geçirilmesi amacıyla kullanılan sahte web siteleri ve zararlı yazılımlara karşı kullanıcıların her zaman teyakkuzda olması önerilmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüNVİGMEdevletVeri
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