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Ekipler, yüzlerce yaralıyı helikopterlerle Adana Şehir Hastanesine ulaştırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılan 4 bine yakın yaralı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:16
Ekipler, yüzlerce yaralıyı helikopterlerle Adana Şehir Hastanesine ulaştırdı

Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Kara, AA muhabirine, afetin ilk olduğu günden bu yana aktif görev yaptıklarını söyledi.

Afetzedelerin hızla ve güvenle hastaneye intikalinin önemine dikkati çeken Kara, ilk andan itibaren tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını anlattı.

Kara, özellikle AFAD, 112 ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile iş birliğinin üst düzeyde olduğuna işaret ederek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin helikopterleriyle ilk günden itibaren buraya yaklaşık 150'den fazla sortiyle 750'ye yakın hastayı aldık. Hala enkaz altından çıkartılan vatandaşlarımız, teker teker de olsa hastanemize nakledilmektedir." dedi.

Zamanla yarıştıklarını vurgulayan Kara, "Oradan kalkan helikopterler var. İlk günden itibaren yaklaşık 50 sağlık personeliyle dönüşümlü olarak 24 saat esaslı yaralılarımızı karşıladık. 4 bine yakın yaralımız geldi." diye konuştu.

Helikopter pistinde teyakkuzda bekliyorlar

Kara, sağlık çalışanı arkadaşlarının yorgunluk hissetmediğini belirterek, "Tabii ki oradaki tüm sağlık camiası üst düzey performans sergiledi. Bizler de oralara destek olmak için tüm ekibimizle buradaydık." değerlendirmesinde bulundu.

Enkaz alanından çıkarılan yaralının transferiyle ilgili süreci anlatan Kara, "Helikopterler kalktığı zaman kriz merkezinden kaç helikopter, hangi dakikada kalktı, kaç yaralı var, bilgisi geliyor. Biz de vatandaşlarımıza yardım edebilmek için teyakkuzda bekliyoruz. Çünkü bazıları acil hastalar olabiliyor. Hızlıca acile indirip ilk müdahalelerini yapıp eğer gerekiyorsa ameliyathaneye, yoğun bakımlara nakli sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremYaralıAdana Şehir HastanesiEkip
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