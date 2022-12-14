Ekrem İmamoğlu’nun 'hakaret' davası bugün görülecek

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 11 Kasım tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isterken, siyasi yasak uygulanmasınıda talep etti. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00’de başlayacak.



İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.