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Emine Erdoğan, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocuklarla buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'daki Odesa Soneçko Çocuk Evi'nden Ankara'ya getirilen yetim çocukları ziyaret etti.

01 Aralık 2022 Perşembe 11:15
Emine Erdoğan, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocuklarla buluştu

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile birlikte Ukrayna'dan getirilen, aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu, en küçüğü 10 aylık olan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla tek tek ilgilenip, oyuncak hediye eden Erdoğan, sağlık sorunu bulunan bir çocuğun tedavisi için de yetkililerle görüştü. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, çocuklar da Erdoğan'a yakın ilgi gösterdi. Çocuk evinin eğitim, oyun sınıfları ve uyku odalarını da ziyaret eden Erdoğan'ın, kendisine masal kitabındaki karakterleri anlatan bir çocukla kurduğu sıcak diyalog dikkat çekti. Emine Erdoğan ve Bakan Yanık, ardından çocuklarla birlikte yemek yedi. Yiyeceklerin Ukraynalı çocuklara, Pursaklar Sevgi Evi'ndeki akranlarından gönderildiği öğrenildi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, katılımcılar Ukrayna'dan gelen çocuklar ve bakıcılarıyla fotoğraf çektirdi.

'BURADA MUTLU VE EMİN ELLERDELER'

Emine Erdoğan, çocukların Türkiye'ye getiriliş sürecinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yla görüşmelerinde ele aldıklarını söyledi. Zelenska'nın çocukların güvenle barınabileceği bir yer talep ettiğini belirten Erdoğan, "Burada çocukları gelip bizzat görmek, ziyaret etmek istedim. Yeni gelmiş olmalarına rağmen, burada çok mutlu olduklarını gördüm. Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna'dan eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular. Elbette gönül ister ki; bu savaş olmasın, kimse annesiz, babasız kalmasın, yerinden yurdundan edilmesin. Dileğim; savaşın en kısa zamanda bitmesi, yaraların sarılması ve herkesin yuvasına güvenle dönebilmesi. Olena Zelenska'ya da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gözü arkada kalmasın, emaneti bizde, her şey yolunda" dedi.

'TÜM ÜLKELERİN BARIŞIN TESİSİNE KATKISINI BEKLİYORUZ'

İnsani yardımlar ve barışın tesisi konusunda tüm ülkelere sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Savaş ne yazık ki çıktı ama bundan sonrasında tüm ülkelerinin de sona ermesi için gayret göstermesi çok önemli. Onların da barışın tesisine katkısını bekliyoruz. Allah kimseyi evinden, yuvasından etmesin, savaşla imtihan etmesin" diye konuştu. Türkiye'nin bugün olduğu gibi bundan sonra da zorda olanların yanında olacağını belirten Erdoğan, diğer ülkelerle birlikte barış sürecine katkı verilebilmesi temennisinde bulundu. Erdoğan ayrıca Ukrayna'da zor durumdaki çocukların tahliyesine yönelik sürecin devam edebileceğini, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşçocukYetim çocukEmine ErdoğanDerya Yanık
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