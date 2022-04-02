Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 3 Öğretim...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9...

Emniyette atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılacak

'EMNİYET Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 14:57
Emniyette atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçilerle yaptığı ramazan ayının ilk sahurunda, "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürü'müz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık" açıklamasının ardından 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği' yeniden gündeme geldi. Emniyet personelinden gelen talepler doğrultusunda, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ile başlatılan çalışma ile yönetmelik değerlendirmeye alındı. Çalışma, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personel tarafından yürütülecek.

2 BÖLGEDEN 4 GRUBA ÇIKARILMIŞTI

Resmi Gazete'de 16 Mart 2022 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelikte, görev yerleri 2 bölgeden 4 gruba çıkarılmıştı. Mevcut uygulamadaki 1'inci bölge (batı) ve 2'nci bölge (doğu) olarak iki bölgeye ayrılan iller; kendi arasında 2 gruba ayrılmış, iller toplam 4 grupta sınıflandırılmıştı. Uygulamaya 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılması öngörülmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EmniyetAtamaYer DeğiştirmeYönetmelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı
UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı
Prof. Dr. Orta: Yer altı sularını kuraklık ve felaketler için saklayalım
Prof. Dr. Orta: Yer altı sularını kuraklık ve felaketler için saklayalım
Prof. Dr. Güneri: Gobi Çölü'nde eski Türklere ait kaya resimleri bulduk
Prof. Dr. Güneri: Gobi Çölü'nde eski Türklere ait kaya resimleri bulduk
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans