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Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olacak.

07 Ocak 2023 Cumartesi 12:50
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
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