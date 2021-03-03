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EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haksız kâr artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. Başkan Mustafa Yılmaz, "EPDK olarak kâr oyunlarına asla izin vermeyiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mart 2021 Çarşamba 10:01
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EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018'de Bakanlar Kurulu Kararı ile eşel mobil sistemine geçildiği anımsatılarak, "Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış gerçekleşiyor. Rafineri fiyatlarındaki artışlar, benzinde 15.12.2020 tarihinden, motorinde ise 27.11.2020 tarihinden bu yana ÖTV'den karşılanıyor. Dolayısıyla, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerekiyor. EPDK bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin eşel mobil sistem devrede olduğu bu dönemde pompa satış fiyatlarında hem benzinde hem de motorinde dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kâr artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı" denildi.

'ASLA İZİN VERMEYİZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini bildirdi. Petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenlerin söz konusu olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak fiyatların serbest piyasada belirlenmesi, bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmiyor. EPDK olarak kâr oyunlarına asla izin vermeyiz. Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istedik ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında hemen inceleme başlattık. Elbette burada incelememizin muhatabı olanlar tüketicilerimizi mağdur eden, sektörümüze zarar veren şirketler olacak. Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzü korumak için kanunla belirlenmiş yetkilerimizi kullanmakta bir an olsun tereddüt etmeyiz. Kâr oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
EPDKAkaryakıtFiyatZam
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