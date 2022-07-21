Ermenek'te orman yangını

Karaman (DHA)

Orta Toroslar'ın önemli yerleşim yerlerinden olan Ermenek'in Gökçekent köyündeki ormanda, saat 14.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler de ekiplere yardım ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.