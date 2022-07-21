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Ermenek'te orman yangını

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle çevre belde ve belediyelerden çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:07
Ermenek'te orman yangını

Karaman (DHA)

Orta Toroslar'ın önemli yerleşim yerlerinden olan Ermenek'in Gökçekent köyündeki ormanda, saat 14.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, jandarma ve  Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler de ekiplere yardım ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ErmenekOrman YangınıTarım Ve Orman Il Müdürlüğü
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