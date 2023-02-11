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Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 12:27
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.
Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.
Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.
Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErmenistanIğdırSınırKapıDeprem
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