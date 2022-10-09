Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar

Türk Dünyası Sempozyumu'na katılmak üzere Erzincan'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Tören mangası tarafından valilik girişinde karşılanan Tatar, daha sonra ziyaret defterini imzaladı. Vali Mehmet Makas'la bir süre görüşen Tatar, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik ambargoyu kaldırması ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tatar, "Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanını, Türkiyemizin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuda gereken cevabı vermişlerdir. Zaten hep söylenen 'biz biriz, tekiz, aynı milletin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliği bu bölgede çok önemlidir. Zaten 1974'ten sonra bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kolordusu Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı olarak varlığını sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle '40 bin askerimiz orada ve gerektiğinde 5 dakika sonra oraya çok daha fazla Mehmetçik de gönderilebilir. Zaten kendi insanımız hep mücahit. Mukavemetçi ruhumuzla elbette her türlü olaya hazırlıklıyız. Ancak kimse bu çağda ne çatışma ister ne savaş ister. Ben böyle bir şeyi konuşmak bile istemiyorum. Çünkü Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin gönlünden geçen uzlaşı formulüyle hak ve çıkarların korunması ve adalet ve vicdan muhasebebiyle doğrusu neyse onu yapmaktar" diye konuştu

'YUNANİSTAN EZİLİYOR VE KISKANIYOR'

Rumların yaptığının çığırtkanlık olduğunu belirten Tatar, konuşmasında şunları söyledi:

"Özellikle Rusya-Ukyrayna savaşından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkan büyük potansiyeli, Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanının ivedi tahıl koridorunun açılması için yapılan girişimleri, birtakım başka başka Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı adımlarla Yunanistan'ın bir bakıma ezilmesiyle, kıskanmalarıyla şimdi tabi ne yapacaklar, birtakım oyunlara giriyorlar. Bu oyunların hiçbiri inandırıcı değildir. Çünkü Türkiye'nin gücü, potansiyeli bellidir, onların da ne olduğu bellidir. Bir kere Kıbrıs'ın nüfusu belli, çapı belli. Dolayısıyla kime karşı, ne kadar silahlanabilirler? Bunlar geçici birtakım bana göre kendi halklarına, kendi siyasetlerine oynanan oyunlardır. Çünkü her iki tarafta da seçim var. Hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs'ta seçim var önümüzdeki aylarda. Dolayısıyla iç politiktaya yönelik argümanlar olabilir. Bütün bunların geçici olduğuna inanıyorum. Önemli olan bizim bu coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek için dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin potansiyeli ve aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesi bütün temenim ve dileğim budur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu, onların yapacakları hareketlere karşı bizim de misli adımlarımızın olabileceği zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili ağızları tarafından ifade edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklaması sonrası Ruhi Ersoy konulu konferansa katılmak üzere valilikten ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI TATAR, KIBRIS GAZİLERİYLE BULUŞTU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan’da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Erzincan Belediyesi Aşevi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanısıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Milli Savunma eski Bakanı Dr. Vecdi Gönül, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'BİZE DERS OLDU'

Binali Yıldırım, gazilere seslenerek, "Tarihi yaşadınız. Kıbrıs Türkünün imdadına yetiştiniz. Siz o tarihi yaşayan canlı delillerisiniz. O günleri sizler yaşadınız. Bu günlere bu nesillere aktaran da sizlersiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Artık İstiklal Savaşı Gazisi kalmadı. Kıbrıs Gazisi 23 bin, Kore Gazisi 830 kişi var. Birer birer eski gazilerimiz aramızdan ayrılıyor” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de çok şeyin değiştiğini belirten Yıldırım, "Gazilerimiz, o günden bu güne dünya da çok değişti, Türkiye’de çok değişti. Türkiye Amerikan ambargosunu, bugün Rusya bunu hissediyorsa iliklerine kadar hissetti. Gemilerini çıkaramaz hale geldi. Uçaklarını kaldıramaz hale geldi. Bu bize ders oldu. Savunma sanayimizin temellerini attık. Ben okulu bitirdikten sonra tersane de gemi yapımına başladım. O günlerde çok büyük savunma sanayine çıkartma gemileri yaptık. Lojistik ikmal gemileri yaptık. Bugün geldiğimiz noktada her türlü gemiyi yapabilir haldeyiz. Helikopterimizi yapıyoruz. Akıllı silahlarımızı yapıyoruz. İHA’larımızı, SİHA’larımızı Elhamdülillah hepsini yapar hale geldik." diye konuştu.

TÜRK DÜNYASI ÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN

Erzincan’da Kıbrıs gazileriyle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

"Bugün burada sizlerle olmak büyük bir mutluluk. Özellikle Sayın Binali Yıldırım’a çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllar önce kendisi ile tanışma şerefine nail oldum. O günden bu güne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelişmesine kalkınmasına büyük hizmetleri geçmiştir. Bugün onun memleketi can Erzincan’da bulunmaktan çok mutluyum. Türk Dünyası için önemli bir gün. Sizlerin adaya çıkması ile Mehmetçiklerin buluşması, Mehmetçikler ile Mücahitlerin gözyaşları dökmesi ve işte o günden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinin atılması 1983’te KKTC’nin ilan edilmesi ve o günden bu güne yıllardır Kıbrıs halkı bağımsızlığını özgürlüğünü ve egemenliğini bütün dünyaya ana vatanı Türkiye’nin desteği ile duyurmaya ve haykırmaya devam ediyor.”

Programın sonunda Ersin Tatar, Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov’a ile Milli Savunma Eski Bakanı M. Vecdi Gönül’e, Erzincan bakırı hediye edildi.