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Erzurum'da "Türkiye'nin Zirvesinde İklim Değişikliği Çalıştayı" düzenlendi 

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkiye'nin Zirvesinde İklim Değişikliği Çalıştayı" düzenlendi.

20 Mart 2023 Pazartesi 15:16
Erzurum'da "Türkiye'nin Zirvesinde İklim Değişikliği Çalıştayı" düzenlendi 

Erzurum

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Kararlıyız" sloganıyla düzenlenen çalıştayda, afetlere karşı önlem almanın öneminden bahsetti.
Türkiye'nin son yılda birçok alanda değişimin, dönüşümün, gelişimin ve yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden biri olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:
"Son 200 yılda insanın doğayla barışıklığı sona erdi. Başta, bugün her ne kadar 'biz çevreciyiz ve duyarlıyız' deseler de, Batılı ülkeler maalesef her tarafı perişan ettiler. Hatta ürettiği bazı ürünleri başta zirai ilaçlar ve kimyevi ürünler olmak üzere bize gönderdiler. Sanayide ve diğer alanlarda da önemli atılımlar yaptılar ve bugün bize dayatır hale geldiler. Biz tabi önce ülke olarak çevremizi kirleten, dünyamıza zarar veren, iklim değişimine neden olan sebepleri ortadan kaldırmak zorundayız."
Kuraklığa değinen Sekmen, "İklim öyle değişti ki normalde 30-40 yıl önce buralarda 1-2 metre kar varken, bu yıl 'neredeyse kar yüzü görmedik' desem doğru olur. Bunun için de tedbirleri almamız ve uygulamaya koymamız lazım." diye konuştu.
"Enerji baş edilemez bir olay olmuş durumda"
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ ise sera gazlarının önemine değindi.
Önümüzdeki 50 yılda dünyanın karşı karşıya olduğu 10 temel sorunun enerji, su, gıda, çevre, yoksulluk, terörizm, salgın hastalıklar, eğitim, demokrasi ve nüfus artışı olduğunu belirten Sınağ, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak ülkemizde çok ciddi kaynaklarımız var. Yenilenebilir enerji, rüzgar ile maalesef çok geç tanıştık. Biz hala kömüre, doğal gaza ve petrole bağımlıyız. Bugün Almanya bile tekrar kömüre ve kapattığı nükleer santrallere dönme noktasında karar aşamasında. O nedenle bu bilince sahip olup yapılması gerekenleri öne almak, bize zaman kazandıracak. Şu anda Avrupa biraz daha mecburen geçmişe dönmek zorunda. Çünkü enerji baş edilemez bir olay olmuş durumda. Dünyada İran, Rusya ve Hindistan fosil yakıtların kısıtlanmasına karşı çıktılar. Çünkü bunlar petrol ihraç eden en büyük 3 ülke. İklim değişikliğinde karşımıza 5 başlık çıkıyor. Enerji, ulaşım, atık yönetimi, tarım ve endüstriyel süreçler. Bizim bunlara yönelik atacağımız adımlar aslında dünyada bizi ülke olarak öne çıkaracak."
Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, akademisyenler ve kurum personeli katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumTürkiyenin Zirvesinde İklim Değişikliği Çalıştayı
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