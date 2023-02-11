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Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

Kızı Aslı Baykal: "Babam bu sabah evinde, uykusunda vefat etti. Cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun"

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:00
Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi.
84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AA muhabirine açıklama yaptı.
Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.
Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

AA

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CHPDeniz BaykalVefatAslı Baykal
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