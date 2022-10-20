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Eski tip sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerini deÄŸiÅŸtirme sÃ¼resi 2 yÄ±l uzatÄ±ldÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 1 Ocak 2016 tarihinden Ã¶nce alÄ±nan eski tip sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerinin deÄŸiÅŸtirme sÃ¼resinin, 31 AralÄ±k 2022 tarihinden itibaren 2 yÄ±l sÃ¼reyle uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

20 Ekim 2022 PerÅŸembe 10:38
Eski tip sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerini deÄŸiÅŸtirme sÃ¼resi 2 yÄ±l uzatÄ±ldÄ±

NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "KarayollarÄ± Trafik YÃ¶netmeliÄŸinin 1 Ocak 2016 tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren GeÃ§ici 10'uncuÂ maddesi 'Bu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce verilmiÅŸ olan ve 2918 sayÄ±lÄ± Kanuna gÃ¶re deÄŸiÅŸtirilmesi zorunlu olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerinin deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri 5 yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanÄ±r. Gerekmesi halinde bu sÃ¼re Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca uzatÄ±labilir'Â hÃ¼kmÃ¼ndedir. Bu kapsamda, Ã¼lkemizde ve dÃ¼nyada 2020-2022 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda pandemi nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼racaat edememeleri ve nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizde yaÅŸanan yoÄŸunluÄŸun azaltÄ±lmasÄ± amacÄ±yla 1 Ocak 2016 tarihinden Ã¶nce dÃ¼zenlenmiÅŸ olan eski tip sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerinin deÄŸiÅŸtirme sÃ¼resi, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca 31 AralÄ±k 2022 tarihinden itibaren 2 yÄ±l sÃ¼re ile uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NÃ¼fus Ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼EhliyetSÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgesi
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