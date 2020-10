Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü

Geyve'ye bağlı Yörükler Mahallesi'nde, Hasan Tosun’a ait olan 2 katlı evin damat Fatih Topçu'nun oturduğu çatı katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Fatih Topçu’nun işte, eşinin ise babasında olduğu sırada, iddiaya göre, çocukları Ö.H.T. ve E.T., çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Kattan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahaleye başlarken, çocukları da dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen kardeşler, sağlık görevlilerince ambulansla Geyve Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Ö.H.T. ve E.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aile, büyük üzüntü yaşarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Ö.H.T. ve kardeşi E.T., Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi’ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıahmetler Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baba Fatih Topçu güçlükle ayakta durabildi. Baba Fatih Topçu’nun işe gittikten hemen sonra çocukların çakmakla oynarken odadaki eşyaların tutuşması sonucu yangının çıktığı, çocuklardan ikisinin korkarak kanepenin arkasına saklandıkları, annenin ise 1 kardeşi alarak dışarı çıktığı ancak yoğun duman nedeniyle diğer çocukları kurtaramadığı öğrenildi. Otopside, 2 kardeşin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve vücudunda yanıklar olduğu tespit edildi.