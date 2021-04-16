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Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde Halil İbrahim Topal (85), tek başına yaşadığı evde elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2021 Cuma 11:22
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Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Şaban Topal evinde tek başına yaşayan babası Halil İbrahim Topal’ın baktığı hayvanları beslemek için sabah eve geldi. İçeri giren Şaban Topal, dağıtılan evde, babasını salonda elleri koli bandıyla bantlanmış yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Şaban Topal, 112 Acili arayarak durumu bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bıçaklandığı belirlenen Halil İbrahim Topal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Halil İbrahim Topal’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeCinayet
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