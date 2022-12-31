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EYT başvurusu yapmak için geceden sıraya girdiler

EYT düzenlemesi sonrası Kadıköy’de vatandaşlar SGK önünde geceden sıraya girdi. Sıra beklerken çay demleyip sohbet eden vatandaşlar, bir deftere de gelenlerin isimlerini yazarak sıra oluşturdu.

31 Aralık 2022 Cumartesi 15:46
EYT başvurusu yapmak için geceden sıraya girdiler

İSTANBUL, (DHA)-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT kararını açıklamasının ardından vatandaşların SGK merkezlerine akını devam ediyor. Sıra bulmak isteyenler gece saatlerinden itibaren Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı. Kendi aralarında organize olan vatandaşlar gelenlerin isimlerini sırayla bir deftere kaydettiler. Bazı vatandaşlar demledikleri çayı içerek sohbet ederken, bazı vatandaşlar ise sıra defterine adını yazdırdıktan sonra arabalarının içinde uyuyarak sabahı bekledi.
 

Geceden gelip sıra bekleyenlerden Oğuzhan Özkan, “ Son gün gelmemin sebebi, yeni yılda zamlanacak. Sabah saat 05.00’den beri buradayım. Hem askerlik borçlanması hem de Bağ-Kur ihyası yapmak için geldim' dedi. 

Aziz Özdemir ise, “Son günden yararlanmak için erken geldik. Soğukta üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz" dedi. 

İbrahim Köroğlu ise, “Yalova’dan geldim. Girişim buradan olduğu için askeri borçlanma için geldim. Akşam saat 21.00’den beri buradayım" diye konuştu. 

Sırada bekleyen yaşlı bir vatandaş ise, “ Uzaktan gelecek çocuğum adına sıra alabilmek için geceden geldim" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
EYTSgkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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