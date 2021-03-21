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Fatih ve Kanuni sondaj gemileri, Filyos Limanı'nda bir araya geldi

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Türkali- 2 kuyusundaki faaliyetlerini tamamlamasının ardından Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışma öncesinde Kanuni sondaj gemisinin de demirli olduğu Filyos Limanı'na geldi. İki milli sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mart 2021 Pazar 08:50
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Fatih ve Kanuni sondaj gemileri, Filyos Limanı'nda bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı bir televizyon programında Türkali- 2 kuyusunda çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi'nin Kuzey Sakarya Sahasındaki Amasra- 1 kuyusunda başlayacağı yeni görevine hazırlandığını açıklamasının ardından gözler Filyos Limanı'na çevrildi. Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'nda bir araya geldi. Geçen yıl 14 Kasım'da Zonguldak'a gelen Kanuni Sondaj Gemisi, kule montajı ve diğer eksik malzemelerinin tamamlamasının ardından limanda çalışmalarına başladı. Fatih Sondaj Gemisi ise limanda Kanuni'nin yanına demir attı. İki gemi, nisan ayında Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra- 1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlayacak. Fatih'in sondaj faaliyetlerini yapacağı Amasra- 1 kuyusunda, Kanuni ise sondajların tamamlayıcı ve test işlemlerini yapacak. Bakan Dönmez'in, hedefin 5 yıl içerisinde 30 ile 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek olduğunu söylemesi de kentte heyecan yarattı.

FİLYOS LİMANI ENERJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞECEK

Aynı zamanda Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı yer olan Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. TPAO, deniz altından karaya ulaşacak 150 kilometre uzunluğundaki boru hattı kurulumuyla ilgili çalışmalarına başladı. 2022 yılının sonlarına doğru deniz tabanı üretim ve iletim sistemlerine ait ekipmanların serileceği öğrenilirken, 2023'te sistemin devreye alınmasının planlandığı belirtildi. Limanda TPAO'ya tahsis edilen alanda zemin etüdü çalışmalarının da başladığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj GemisiKanuni Sondaj GemisiGemiFilyos LimanıSondaj
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