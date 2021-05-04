FETÖ'den aranan ihraç binbaşı Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde kurulan özel ekip, 2018 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç edilen ve o tarihten beri aranan FETÖ/PDY şüphelisi binbaşı Ş.K.'nın adresini tespit etti. Ş.K. gece saatlerinde düzenlenen operasyonla saklandığı lüks sitede yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K. hakkında Ankara ve İstanbul'da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından iki ayrı soruşturmasının ve farklı mahkemelerce verilmiş iki ayrı yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.