Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1422
ALTIN
519.814
DOLAR
8.4753
STERLİN
11.9717
EURO
10.3359
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel...
9 ton dana bonfile satılacak
9 ton dana bonfile...
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
30 öğretim üyesi alıyor
30 öğretim üyesi alıyor

FETÖ elebaşının yeğeni MİT operasyonu ile yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:38
0 Okunma
FETÖ elebaşının yeğeni MİT operasyonu ile yakalandı

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla Türkiye’den yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Selahaddin Gülen'in, örgütün istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi. Gülen'in, ayrıca aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütMİTOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM Otoyolu’nda 24 araç çarpıştı: 21 yaralı
TEM Otoyolu’nda 24 araç çarpıştı: 21 yaralı
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Antalya'da 3 gündür kayıp kampçıyı özel ekip arıyor 
Antalya'da 3 gündür kayıp kampçıyı özel ekip arıyor 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans