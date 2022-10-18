Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 28
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.859,89
ALTIN
990,14
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,07
EURO
18,32
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak
Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ±...
Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini kiraya veriyor
Erzurum VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,...
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi

FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gÃ¶zaltÄ±

EMNÄ°YET Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce, FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 59 ilde baÅŸlatÄ±lan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

18 Ekim 2022 SalÄ± 16:12
FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gÃ¶zaltÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele, TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ±, FETÃ–'nÃ¼n gÃ¼ncel yapÄ±lanmasÄ±, yeni eleman temini ve finans kaynaklarÄ±nÄ±n deÅŸifresine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu (MASAK) ile koordinasyon iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve yaklaÅŸÄ±k 8 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±na firar eden Ã¼st dÃ¼zey mahrem sorumlularÄ±nÄ±n verdiÄŸi talimatlar doÄŸrultusunda; Ã¶rgÃ¼tten kopmalarÄ± engelleme, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ canlÄ± tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± faaliyetlerinin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurt iÃ§indeki Ã¼yeleri tarafÄ±ndan uygulamaya konulduÄŸu tespit edildi. FETÃ–â€™nÃ¼n gÃ¼ncel yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan ve Ã¶rgÃ¼tsel talimatlara harfiyen uyan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na dÃ¼zenli/sistematik olarak para transferi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. AyrÄ±ca, Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerinin finansmanÄ±nda kullanÄ±lacak kaynak aktarÄ±mÄ±nda gizliliÄŸe azami Ã¶lÃ§Ã¼de riayet edildiÄŸi, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n kimliklerinin deÅŸifresini engellemeye yÃ¶nelik tedbirler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve yeni yÃ¶ntemler uygulandÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.


Bu tespitlerin ardÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n organizasyon yapÄ±sÄ±nÄ± ve Ã¶zellikle mahrem yapÄ±lanmalarÄ±nÄ± tekrar faaliyete geÃ§irmeye yÃ¶nelik finansal organizasyonu iÃ§erisinde yer alan 704 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 59 ilde eÅŸ zamanlÄ± 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 543 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, firari ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.


BAKAN SOYLU: PARA TRANSFERÄ° TAMAMEN YURT DIÅžI KAYNAKLI


Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, bakanlÄ±ktaki GÃ¼venlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda (GAMER), operasyona ismi verilen, 15 Temmuz'da darbecilerin baÅŸÄ±ndan vurduÄŸu dÃ¶nemin TEM Daire BaÅŸkanÄ±,Â CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Turgut Aslan ile birlikte operasyona iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Soylu, "YaklaÅŸÄ±k 8 ay boyunca gerek kargo, gerek bankamatik Ã¼zerinden ve birbirlerini tanÄ±mayan insanlar Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸen ve gerÃ§ekleÅŸtirilen bu para transferi tamamen yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ±dÄ±r. MASAK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n burada hakikaten bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ±sÄ± var, emniyet birimlerinin her birinin ayrÄ± ayrÄ± ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± takip ve operasyonel anlayÄ±ÅŸ sonucunda bu sistematik ve dÃ¼zenli para aktarÄ±mÄ± tespit edilmiÅŸtir. YaklaÅŸÄ±k 3 ila 6 bin lira arasÄ±nda bu Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ayakta tutulabilmesi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finansal yapÄ±sÄ±nÄ±n devam ettirilebilmesi iÃ§in aktarÄ±lan bir sistem var. DeÅŸifre edilen finans aktarÄ±m yÃ¶ntemleri arasÄ±nda; kartsÄ±z iÅŸlem, kargo iÃ§erisine gizleyerek ve fiziki buluÅŸmalar var" dedi.


'FÄ°NANS KAYNAKLARININ DEÅžÄ°FRESÄ°NE YÃ–NELÄ°K Ã–NEMLÄ° BÄ°R ADIM'


AyrÄ±ca bu operasyonun bir 'ÅŸafak operasyonu' olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, "Biz bu operasyonu neden sabah sÃ¶ylemedik? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir ÅŸafak baskÄ±nÄ± yapÄ±lmadÄ±. Sebebi? Ã‡ok gizlilik iÃ§erisinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma olmasÄ±. Bizim teknik cihazlarÄ±na, Ã¶zellikle telefonlarÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Ve ÅŸu ana kadar da birÃ§oÄŸunu saÄŸlayabildik. Åžu ana kadar ele geÃ§irilen bir para miktarÄ± var; ama buradaki para miktarÄ±ndan ziyade 8 aylÄ±k izlemelerimizde daha yÃ¼ksek bir para miktarÄ±nÄ±n nasÄ±l transfer edildiÄŸini takip ettik. Bu para miktarÄ±ndan ziyade buradaki yÃ¶ntemin deÅŸifre edilmesi, Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'deki Ã¶zellikle gÃ¼ncel yapÄ±lanmasÄ±, yeni eleman temini ve finans kaynaklarÄ±nÄ±n deÅŸifresine yÃ¶nelik atÄ±lan adÄ±m Ã¶nemlidir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelemiz FETÃ–, PKK, KCK, DEAÅž, DHKP-C gibi bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle hiÃ§ durmaksÄ±zÄ±n devam edecek. EtrafÄ±mÄ±zdaki coÄŸrafyadaki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± biliyoruz, bunu Ã¼lkemizin iÃ§erisine yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara da mÃ¼saade etmeyeceÄŸimizi bir kez daha buradan huzurunuzda belirtmek isterim" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetÃ¶TerÃ¶rÃ¶rgÃ¼tGazi Turgut Aslan OperasyonuTerÃ¶rle MÃ¼cadeleEmniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Bakan KaraismailoÄŸlu: TahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k, 7 milyon tonu aÅŸtÄ±
Bakan KaraismailoÄŸlu: TahÄ±l koridorunda taÅŸÄ±nan yÃ¼k, 7 milyon tonu aÅŸtÄ±
GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± YeÅŸil: Sebep olanlarÄ±n tespit edilip, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n takipÃ§isiyiz
GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± YeÅŸil: Sebep olanlarÄ±n tespit edilip, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n takipÃ§isiyiz
Fuat Oktay: BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye bÃ¼tÃ§eden 4 milyar 741 milyon lira ayÄ±rdÄ±k
Fuat Oktay: BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye bÃ¼tÃ§eden 4 milyar 741 milyon lira ayÄ±rdÄ±k
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans