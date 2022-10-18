FETÃ–'nÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±na 'Turgut Aslan' operasyonu: 543 gÃ¶zaltÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele, TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ±, FETÃ–'nÃ¼n gÃ¼ncel yapÄ±lanmasÄ±, yeni eleman temini ve finans kaynaklarÄ±nÄ±n deÅŸifresine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu (MASAK) ile koordinasyon iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve yaklaÅŸÄ±k 8 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±na firar eden Ã¼st dÃ¼zey mahrem sorumlularÄ±nÄ±n verdiÄŸi talimatlar doÄŸrultusunda; Ã¶rgÃ¼tten kopmalarÄ± engelleme, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ canlÄ± tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± faaliyetlerinin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurt iÃ§indeki Ã¼yeleri tarafÄ±ndan uygulamaya konulduÄŸu tespit edildi. FETÃ–â€™nÃ¼n gÃ¼ncel yapÄ±lanmasÄ±nda gÃ¶rev alan ve Ã¶rgÃ¼tsel talimatlara harfiyen uyan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na dÃ¼zenli/sistematik olarak para transferi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. AyrÄ±ca, Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerinin finansmanÄ±nda kullanÄ±lacak kaynak aktarÄ±mÄ±nda gizliliÄŸe azami Ã¶lÃ§Ã¼de riayet edildiÄŸi, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n kimliklerinin deÅŸifresini engellemeye yÃ¶nelik tedbirler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve yeni yÃ¶ntemler uygulandÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.



Bu tespitlerin ardÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n organizasyon yapÄ±sÄ±nÄ± ve Ã¶zellikle mahrem yapÄ±lanmalarÄ±nÄ± tekrar faaliyete geÃ§irmeye yÃ¶nelik finansal organizasyonu iÃ§erisinde yer alan 704 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 59 ilde eÅŸ zamanlÄ± 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda ÅŸu ana kadar 543 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, firari ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.



BAKAN SOYLU: PARA TRANSFERÄ° TAMAMEN YURT DIÅžI KAYNAKLI



Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, bakanlÄ±ktaki GÃ¼venlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda (GAMER), operasyona ismi verilen, 15 Temmuz'da darbecilerin baÅŸÄ±ndan vurduÄŸu dÃ¶nemin TEM Daire BaÅŸkanÄ±,Â CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Turgut Aslan ile birlikte operasyona iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Soylu, "YaklaÅŸÄ±k 8 ay boyunca gerek kargo, gerek bankamatik Ã¼zerinden ve birbirlerini tanÄ±mayan insanlar Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸen ve gerÃ§ekleÅŸtirilen bu para transferi tamamen yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ±dÄ±r. MASAK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n burada hakikaten bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ±sÄ± var, emniyet birimlerinin her birinin ayrÄ± ayrÄ± ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± takip ve operasyonel anlayÄ±ÅŸ sonucunda bu sistematik ve dÃ¼zenli para aktarÄ±mÄ± tespit edilmiÅŸtir. YaklaÅŸÄ±k 3 ila 6 bin lira arasÄ±nda bu Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'deki Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ayakta tutulabilmesi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finansal yapÄ±sÄ±nÄ±n devam ettirilebilmesi iÃ§in aktarÄ±lan bir sistem var. DeÅŸifre edilen finans aktarÄ±m yÃ¶ntemleri arasÄ±nda; kartsÄ±z iÅŸlem, kargo iÃ§erisine gizleyerek ve fiziki buluÅŸmalar var" dedi.



'FÄ°NANS KAYNAKLARININ DEÅžÄ°FRESÄ°NE YÃ–NELÄ°K Ã–NEMLÄ° BÄ°R ADIM'



AyrÄ±ca bu operasyonun bir 'ÅŸafak operasyonu' olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, "Biz bu operasyonu neden sabah sÃ¶ylemedik? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir ÅŸafak baskÄ±nÄ± yapÄ±lmadÄ±. Sebebi? Ã‡ok gizlilik iÃ§erisinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma olmasÄ±. Bizim teknik cihazlarÄ±na, Ã¶zellikle telefonlarÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Ve ÅŸu ana kadar da birÃ§oÄŸunu saÄŸlayabildik. Åžu ana kadar ele geÃ§irilen bir para miktarÄ± var; ama buradaki para miktarÄ±ndan ziyade 8 aylÄ±k izlemelerimizde daha yÃ¼ksek bir para miktarÄ±nÄ±n nasÄ±l transfer edildiÄŸini takip ettik. Bu para miktarÄ±ndan ziyade buradaki yÃ¶ntemin deÅŸifre edilmesi, Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'deki Ã¶zellikle gÃ¼ncel yapÄ±lanmasÄ±, yeni eleman temini ve finans kaynaklarÄ±nÄ±n deÅŸifresine yÃ¶nelik atÄ±lan adÄ±m Ã¶nemlidir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelemiz FETÃ–, PKK, KCK, DEAÅž, DHKP-C gibi bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle hiÃ§ durmaksÄ±zÄ±n devam edecek. EtrafÄ±mÄ±zdaki coÄŸrafyadaki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± biliyoruz, bunu Ã¼lkemizin iÃ§erisine yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara da mÃ¼saade etmeyeceÄŸimizi bir kez daha buradan huzurunuzda belirtmek isterim" diye konuÅŸtu.