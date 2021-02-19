Fındıkları dondan koruyorlar  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmininde bulunarak çiftçilere buzlanma ve don uyarısı yaptı. Çiftçiler de ocak ve şubat aylarında havaların sıcak gitmesi nedeniyle karanfil açan fındıklarını buz ve dondan korumak için bahçelerinde bol duman oluşmasına neden olan saman, fındık artığı ve çalı yakmaya başladı. Dumanın bahçeye dağılmasıyla birlikte fındık karanfilleri don ve buzdan korunarak soğuktan yanmalarını engelliyor.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, fındığın Karadeniz’in vazgeçilmez ürünü olduğunu belirterek, “Çiftçiler gelirlerinin yüzde 80’nini fındıktan elde ediyorlar. Haliyle böyle önemli bir ürününün korunması gerekiyor. Ocak ayının sonları ile şubat ayının ortalarına kadar havalar sıcak gitti. Fındıklarımız karanfil açtı. Bu bizim için tehlike uyarısıdır. Biz Düzce Ziraat Odası olarak Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’ne yazı yazdık. Biz fındıklarımızı dondan nasıl koruruz? Bunun için bir ilaç ya da ürün var mı? Bize gelen cevapta böyle bir ilacın üretilmediği, çiftçilerin ilkel yöntemlerle fındıklarını koruması gerektiği söylendi. Biz de bu cevabı çiftçilerimizle paylaştık. Gece yarısından sonra 3 ile 4 arası saman, fındık artığı, ot, çalı yakabiliriz. Havanın durumu, rüzgarın yönü ve tarlanın meyil durumuna göre ayarlama yapabiliriz. Bize zaten bunun dumanı lazım. Duman fındık bahçesine girdiğinde don olayını engelliyor, çiftçilerimiz de zarardan kurtulmuş oluyor” dedi.

Çiftçilerden sigorta yaptırmalarını isteyen Öztürk, “Çiftçilerimizin ayrıca mutlaka TARSİM yaptırması gerekiyor. Bahçenin büyüklüğü ve rüzgar akımına göre öbek yakma değişiklik gösterir. 10 dönümlük bir tarlada 2 öbek yakıldığı zaman yeter, 20 dönümlük bir tarlada 3 öbek, 5 dönümde 1 öbek tarlayı kurtarır. Bu ağır ağır yanacak. Bize sıcaklığı değil dumanı gerekiyor. Lastik yakanlarda oluyor. Biz lastik yakılmasına kesinlikle karşıyız. Lastik çok zararlı bir madde. Yandığı zaman çevreye ve kişilere zarar veriyor. Lastik yakılmasını kesinlikle önermiyoruz” diye konuştu.