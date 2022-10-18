Fuat Oktay: BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadeleye bÃ¼tÃ§eden 4 milyar 741 milyon lira ayÄ±rdÄ±k

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele YÃ¼ksek Kurulu'nca (BMYK), ATO Congresium'da dÃ¼zenlenen 'BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele Ä°l/Ä°lÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸtaylarÄ± DeÄŸerlendirme ÅžurasÄ±'na katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay,Â baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede toplumun da gÃ¶nÃ¼l vazifesi olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "BÃ¶ylece her tÃ¼rlÃ¼ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelemizi, genciyle yaÅŸlÄ±sÄ±yla topyekun kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rebiliriz. Biz madde kullanÄ±mÄ±na ortam hazÄ±rlamamasÄ± iÃ§in metruk binalarÄ± yÄ±kÄ±yoruz, zehir tacirlerini yakalÄ±yoruz. Ama bu bir annenin Ã§ocuÄŸuna aÅŸÄ±layacaÄŸÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k bilincinin yerini tutabilir mi? Biz yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis ve kumar sitelerini en sÄ±kÄ± takiple bertaraf ediyoruz. Ama bu bir Ã¶ÄŸretmenin Ã¶ÄŸrencisini, daha aÄŸaÃ§ yaÅŸken,Â sanal baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan alÄ±koymak iÃ§in yapacaÄŸÄ± etkinlik kadar sorunu kaynaÄŸÄ±nda kurutur mu? TÃ¼tÃ¼n kullanÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele iÃ§in dumansÄ±z hava sahasÄ± uygulamamÄ±zÄ± en sÄ±kÄ± ÅŸekilde takip ederiz, kamu spotlarÄ±mÄ±zÄ± yayÄ±nlarÄ±z. Ama bu bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kendi iradesiyle sigarayÄ± bÄ±rakmasÄ± kadar etkili midir? Her bir birey, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k eÄŸilimine karÅŸÄ± kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na, aile yapÄ±sÄ±na ve Ã§evreye zarar verdiÄŸinin bilincinde olmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

'TÃœM BAÄžIMLILIKLARLA ARAMIZA MESAFE KOYALIM'

Fuat Oktay, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼niversiteleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ± ve meslek birliklerini baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele seferberliÄŸine destek vermeye davet etti. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla ilgili Ã§ok boyutlu mÃ¼cadele anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Oktay, "DÃ¼n itibariyle TBMM'ye sunulan 2023 bÃ¼tÃ§emizde, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele programÄ±na 4 milyar 741 milyon lira kaynak ayÄ±rdÄ±k. 'BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ile MÃ¼cadele Ä°l Ã‡alÄ±ÅŸtaylarÄ± DeÄŸerlendirme ÅžurasÄ±'nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±larÄ± bu kaynaÄŸÄ±n verimli kullanÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde faydalÄ± olacaktÄ±r. BugÃ¼n kendimize bir sÃ¶z vererek tÃ¼m baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarla aramÄ±za mesafe koyalÄ±m. Toplum iÃ§in risk oluÅŸturacak her tÃ¼rlÃ¼ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

BAKAN KOCA: BAÄžIMLILIKLAR BÄ°RBÄ°RÄ° Ä°LE BAÄžLANTILIDIR

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, dijital baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa iliÅŸkin deÄŸerlendirme yaparak, "DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ve biz hekimlerin hastalÄ±klarÄ±n teÅŸhis gruplamasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ICD sÄ±nÄ±flamasÄ±na, oyun baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± da bir hastalÄ±k olarak eklendi. â€˜DavranÄ±ÅŸsal baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarâ€™ dediÄŸimiz; teknolojinin ve internetin bilinÃ§siz ve kontrolsÃ¼z kullanÄ±lmasÄ± sonucu oyun oynama, ekran, sosyal medya, kumar, alÄ±ÅŸveriÅŸ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi yeni baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar da toplumsal sorun olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan uzmanlarÄ±n Ã§ok iyi bildiÄŸi bir gerÃ§ek vardÄ±r. TÃ¼m baÄŸÄ±mlÄ±klar birbiri ile baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r. Teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, aile iÃ§indeki iletiÅŸimi azaltÄ±r. Azalan aile iÃ§i iletiÅŸim,Â genÃ§leri tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼, alkol ve uyuÅŸturucu madde kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin risklere karÅŸÄ± daha aÃ§Ä±k hale getirir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinen Koca, 'DumansÄ±z Hava SahasÄ±'Â ile baÅŸlayan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelenin kesintisiz sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktararak, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de yÃ¼ksek kurulumuzun koordinasyonunda, belirlediÄŸimiz planlama doÄŸrultusunda, bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l olarak ve kurumlar arasÄ± iÅŸ birliÄŸi ile kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmeye devam edecektir. 2023 yÄ±lÄ± sonuna kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olacak eylem planlarÄ±mÄ±zdaki faaliyetleri, eksiksiz ÅŸekilde yerine getirecek, sonuÃ§larÄ±nÄ± takip edecek, gÃ¼Ã§lendirilmesi gereken ara faaliyetler var ise onlarÄ± da kurul kararlarÄ±mÄ±zla destekleyerek sÃ¼reci yÃ¶neteceÄŸiz" dedi.