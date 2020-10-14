Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1175
ALTIN
484.131
DOLAR
7.9170
STERLİN
10.2450
EURO
9.2971
Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması
Salgında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi
Son Dakika
Salgında can kaybı 8 bin...
25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor...
25 yıldır uçakta unutulan eşyaları...
Akrobasi pilotu Dario Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
Akrobasi pilotu Dario Costa: En...

Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde dün silahlı kavgada yaralanan Yusuf Öztürk (39), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Öztürk'ün yanındaki arkadaşı S.Ç., ifadesinde maskeli 3 kişinin para ve cep telefonlarını istediğini, olumsuz yanıt verince de çıkan kavgada şüphelilerin Öztürk'ü göğsünden vurduğunu, kendisini de kolundan bıçakladığını söylediği belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:11
0 Okunma
Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

​Olay, dün saat 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Yusuf Öztürk (39) göğsünden tabancayla vurulurken, S.Ç. (31) ise kolundan bıçaklandı. Yaralılar, kendi araçlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Öztürk, ameliyat edildi.

'MASKELİ 3 KİŞİ ETRAFIMIZI SARDI'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ç.'nin ifadesine başvurdu. S.Ç. ifadesinde Yusuf Öztürk ile birlikte kız arkadaşıyla buluşmaya gittiğini, bu sırada maskeli 3 kişinin etrafını sarıp, cep telefonu ve paralarını istediklerini, karşı koymaları üzerine de şüphelilerden birinin Öztürk'e yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. S.Ç., olay sırasında bir kişinin de kendisini kolundan bıçakladığını belirtti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan Yusuf Öztürk, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaspCinayetIzmirKonak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi külliyenin duvarlarına yazı yazılmasına tepki
Tarihi külliyenin duvarlarına yazı yazılmasına tepki
Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon
Adana'da sahte içki üretilen depoya operasyon
Enerji Uzmanı Prof. Dr. Yalçın: Türkiye doğalgaz piyasasında söz sahibi olacak
Enerji Uzmanı Prof. Dr. Yalçın: Türkiye doğalgaz piyasasında söz sahibi olacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans