Gazipaşa'da üretilen passifloranın kilosu bahçede 75 lira

Gazipaşa'da muz, avokado, passiflora (çarkıfelek), liçi (lychee- kral meyvesi), longan, mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi gibi ürünler üretiliyor.

'KİLOSUNU TOPTAN 75 LİRADAN VERİYORUM'

Gazipaşa Muzkent Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İsa Görgülüer'in bir yıl önce 500 metrekare açık alana ektiği passiflora meyvelerinin hasadını yapmaya başladı. Görgülüer, "Temmuz ile eylül ayları içerisinde ektiğimiz ürünün ilk hasadını yapmıştık. Şimdi ikinci hasadımızı mart ayı içerisinde yapıyoruz. Verim olarak gayet güzel bir ürün. Kilosunu toptan 75 liradan veriyorum. Herkese ekmeyi tavsiye ederim. Yerimi daha da büyüteceğim" dedi.

YURT DIŞINDAN GELEN 250, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN 90 LİRA

Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, "Çarkıfelek meyvesinin hasadını yapıyor çiftçi. Ben de sertifikalı fidan desteği veriyorum. 1 dekara yaklaşık 444 fidan ekiliyor. Dekardan 4 ile 7 ton arası verim elde ediliyor. Dekardan 100- 150 bin lira arasında gelir sağlıyor çiftçi. Ben de 20 dekar Alanya'da ekimini yaptım. Şu anda çiçeklenmeye başladı. Temmuz- eylül ayı gibi hasat yapacağız. Yılda 2 defa meyve veriyor ürün. İhracatı var. Tüm Avrupa'ya ve Rusya'ya kilosunu 5 Euro'dan alıcı kapıda bekliyor. Üretimde hedefimize ulaşınca hem iç piyasaya hem de dış piyasaya vereceğiz. Üreticiler Antalya ve ilçelerinde ekimine başladı. Çok karlı bir ürün. Bu ürün normalde Avrupa'ya Kolombiya'dan geliyor. Türkiye'de bir markette kilosu 250 liradan satılıyor. Şu anda yerli ürünleri üretici toptan 75 liradan veriyor. Markette ise 90-100 lira arasında tüketicisiyle buluşuyor. Çok ciddi bir gelir kaynağı olan bir ürün. Ekimle birlikte 9 ay sonra hasat edilebilen bir ürün. Kısa bir zamanda geri dönüşümü olan bir ürün. Muz ve avokadonun 5-6 katı para kazandıran bir ürün" diye konuştu.