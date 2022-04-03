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Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Selçuklu döneminden bugüne kadar kullanılan polis kıyafetleri tanıtıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2022 Pazar 17:04
Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Selçuklu döneminden bugüne kadar Türk Polis Teşkilatı'nda kullanılan 20 kıyafet tanıtıldı. Alışveriş merkezini gezen vatandaşlar, kıyafetlerin hangi dönemlere ait olduğu hakkında görevlilerden bilgi alarak polislerle fotoğraf çektirdi. Ayrıca etkinlikte yer alan Narkotik, Yunus ve Özel Harekat ekipleri de, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleriyle ilgili vatandaşlara bilgi vererek; hırsızlık, bilişim ve iletişim dolandırıcılığı konularını içeren broşürler dağıttı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Polis KıyafetiKıyafetTürk Polis Teşkilatı
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