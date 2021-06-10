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Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı

MANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçe sınırlarını kapsayan Gediz Ovası'nda, tarım arazilerini moloz döküp, imara açmaya çalışan çiftçilere ceza yağdı. Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Bu işi yapanlar, çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Hem ceza ödemek hem de araziyi eski haline getirmek zorunda kalıyorlar. Bunlarla ilgili idari yaptırımlarımızı uyguluyoruz. 2020 yılında 650 bin lira cezai işlem uyguladık" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Haziran 2021 Perşembe 10:04
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Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Gediz Ovası'ndaki tarım arazilerini moloz dökerek, '1'inci sınıf tarım arazisi' vasfından çıkarıp, imara açmaya çalışan bazı çiftçiler, çevre kirliliğine neden oluyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ise doğa katliamının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürü Metin Öztürk, tarım arazilerine izinsiz moloz ve hafriyat dökerek, kirliliğe yol açan kişi, firma ve kurumlara cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

'GEÇEN YIL 650 BİN LİRA CEZA KESTİK' 

Gediz Ovası gibi tarım arazilerinin korunduğuna dikkat çeken Metin Öztürk, şöyle konuştu: 

"Tarım arazileri 3 Mayıs 2015'te yayımlanan 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu' kapsamında korunuyor. İzin alınmadan bu sahalara moloz dökülmesi ya da kazı yapılması kanun tarafından yasaklandı. Dolayısıyla hem il müdürlüğümüz hem de tüm belediyelerimiz bu kanun kapsamında sorumlu durumdalar. Buralara dökülen moloz ya da herhangi bir kazı faaliyetleri, kanunun 20'nci ve 21'inci maddeleri kapsamında cezai işlemle karşı karşıya kalıyor. Para cezası, bunun yanında yaptıkları zararın ortadan kaldırılmasıyla ilgili arazilerin eski haline getirmelerini sağlamaları gerekiyor. Tabi bu işi yapanlar, çok ciddi maddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Hem ceza ödemek hem de araziyi eski haline getirmek zorunda kalıyorlar. Bunlarla ilgili idari yaptırımlarımızı uyguluyoruz. 2020 yılında 650 bin liralık bir cezai işlem uyguladık. Bu alanlarda izin alsalar dahi izin almadan önce başlanılan çalışmalar idari para cezasıyla karşı karşıya kalmak zorunda oluyorlar. Dolayısıyla tarım alanlarında bir çivi dahi çakmadan, izin alınmaları gerekmektedir. Bu cezalar, tüm kişi ve kurumlar için de geçerlidir. Bakanlığımızın da talimatıyla çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmamalarını ve herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları adına izinlerini almadan hiçbir şekilde tarım arazilerine moloz, herhangi bir madde dökmek ya da kazı yapmamalarını istiyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaGediz OvasıŞehzadelerYunusemreçöpMoloz
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