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Genç biyolog, 3 boyutlu yazıcı ile 'teknolojik maske' üretti

MERSİN'de yaşayan biyolog ve doktora öğrencisi Ayberk Kırbıyık (28), dünyayı etkisi altına alarak birçok insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkçıların yaşadığı sorunlardan etkilenerek 3 boyutlu yazı ile teknolojik bir maske yaparak prototipini günlük olarak kullanmaya başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 10:18
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Genç biyolog, 3 boyutlu yazıcı ile 'teknolojik maske' üretti

Piyasada satılan maskelerden memnun kalmadığını belirten Kırbıyık, "Çok rahat nefes alabileceğimiz bir maske haline getirdim. Şu anda taktığım maske ile diğer maskelere göre çok daha iyi nefes alma imkanımız var. Bunun içinde bir motor var. Sürekli olarak içeriye temiz hava veriyor. İçerdeki havayı da dışarıya atıyor" dedi.

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde biyoloji doktorası yapan Ayberk Kırbıyık, koronavirüs salgının başlamasının ardından eğitime ara verilmesi nedeniyle evde vakit geçirmeye başladı. Bu sürede vatandaşlara maske kullanımının tavsiye edilmesi ile aldığı maskelerden memnun kalmayan Kırbıyık, bilgisayar yardımı ile bir maske tasarımı yaptı. Bunun için de 3 boyutlu yazıcı alan Kırbıyık, kendi maskesini kendi yaptı. Prototipini de kendisi kullanmaya başlayan Kırbıyık, aldığı sonuçtan memnun kaldı.

GÜÇ KAYNAĞI İLE ÇALIŞIYOR

Piyasada satılan maskelerden memnun kalmadığını belirten Kırbıyık, tasarladığı teknolojik maskenin küçük bir motorla temiz havayı içeri alıp, kirli havayı da dışarı verirken taşınabilir güç kaynağı ile çalıştığını anlattı. Kırbıyık, "Ben bir biyologum. Laboratuvarlar kapandı, çalışma yapamadık. Ben de kendim bir proje yapmak istedim. Bunun üzerine bir 3 boyutlu yazıcı aldım. Bununla ne yayabilirim diye düşünürken bir maske tasarlamak aklıma geldi. İnternette çok çeşitli maske modelleri vardı ancak istediğim düzeyde bir maske bulamadım. Onları da indirdim, denedim, ürettim fakat düzgün nefes alamıyordum. Bunun için de sıfırdan bir maske tasarladım. Çok rahat nefes alabileceğimiz bir maske haline getirdim. Şu anda taktığım maske ile diğer maskelere göre çok daha iyi nefes alma imkanımız var. Bunun içinde bir motor var. Sürekli olarak içeriye temiz hava veriyor. İçerdeki havayı da dışarıya atıyor" dedi.

'SAĞLIKÇILARDAN ETKİLENDİM'

Virüsün ortaya çıkmasının ardından sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlardan etkilendiğini ifade eden Kırbıyık, "Bu maskeyi yaparken ilk sağlık çalışanları aklıma geldi. Çünkü çok zor durumlarda çalışıyorlar. Çok uzun süren mesai saatleri var. Mesai saatleri içerisinde maskelerini çıkartamıyorlar. Çıkarttıklarında da hasta olma ihtimalleri çok yüksek. Öncelikle bunu görerek, daha sonra da örneğin astım hastaları için özellikle akciğer problemleri olan insanların maske takmaları çok sıkıntılı oluyor fakat bu maske ile çok daha rahat nefes alıp, günlük işlevlerini yerine getirebiliyorlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BiyologMaske3 Boyutlu YazıcıTeknoloji
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