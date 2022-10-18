GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± YeÅŸil: Sebep olanlarÄ±n tespit edilip, cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n takipÃ§isiyiz

GMÄ°S GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar Kurulu, TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Amasra MÃ¼essesesinde meydana gelen,Â 41 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± maden faciasÄ±yla ilgiliÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplandÄ±. GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Hakan YeÅŸil toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, "Amasra MÃ¼essesinde 41 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. HayatÄ±nÄ± kaybeden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. HiÃ§ kimse bu acÄ±yÄ± yaÅŸamak istemez, ama ne yazÄ±k ki hepimiz bu acÄ±nÄ±n iÃ§inde kaldÄ±k. Tabi sebep ve sonuÃ§larÄ± var, nedenleri var. Bizler GMÄ°S olarak bu iÅŸin sorumlularÄ± kimse, nerede ne hata yapÄ±ldÄ±ysa bunu araÅŸtÄ±rmak ve sonucunda ne ceza almalarÄ± gerekiyorsa, 41 acÄ±ya sebep olan arkadaÅŸlarÄ±n kim olduÄŸu tespit edilip cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda bizler takipÃ§isiyiz. Ciddi bir olayÄ±n iÃ§indeyiz. Konuyu en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar takip etmek zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu.

YeÅŸil, bir gazetecinin, "Gaz izleme ile ilgili sorun olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Ä°hmal var mÄ±?" sorusunu, "Kamuoyunda birÃ§ok bilgi dolaÅŸÄ±yor. Takip sistemlerimiz bizim bÃ¼tÃ¼n ocaklarÄ±mÄ±z da var. BugÃ¼n sadece Amasra'da deÄŸil TTK'nin bÃ¼tÃ¼n ocaklarÄ±nda gaz takip sistemi var. Biz madencilik sektÃ¶rÃ¼ndeki bir sendikayÄ±z. Madencilik sektÃ¶rÃ¼nde en riskli taÅŸ kÃ¶mÃ¼rÃ¼ madenciliÄŸidir. TaÅŸ kÃ¶mÃ¼rÃ¼ 300 milyon yÄ±l Ã¶nce oluÅŸmuÅŸ ama iÃ§inde metan gazÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran kÃ¶mÃ¼rdÃ¼r. Bizlerin yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele aynÄ± zamanda metan gazÄ±yla mÃ¼cadeledir. BÃ¼tÃ¼n makinelerimiz anti grizu makinelerdir. Nedir bu? Makineler metana duyarlÄ±dÄ±r. Ocaklardaki elektrikli cihazlarÄ±mÄ±z anti grizu Ã¶zelliklidir. Metan seviyeleri yÃ¼zde 1-1,5 seviyelerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ocaktaki bÃ¼tÃ¼n elektrik sistemleri anÄ±nda kesilir. YÃ¼zde 2 civarÄ±na geldiÄŸinde de ocaÄŸÄ± terk etmek zorundayÄ±z. Bu bÃ¼tÃ¼n madencilik kurallarÄ±nda vardÄ±r. Bunu madenci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bilir ve eÄŸitimleri sÃ¼rekli verilir. SensÃ¶rlerin okuyup okumadÄ±ÄŸÄ± konusunda uzman arkadaÅŸlarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda aydÄ±nlanacaktÄ±r. Kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n, bu bilgiler silinmez, Ã§izilmez. Bunlar kayÄ±tlÄ±dÄ±r ve saklanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 6 savcÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶revlendirdi. Bizler de bu konunun takipÃ§isiyiz" diye yanÄ±tladÄ±.

'RÄ°SKLERÂ ORTADAN KALKTIÄžI ZAMAN Ã‡ALIÅžMA HAYATI DEVAM EDECEK'

YeÅŸil, "YangÄ±n nedeniyle ocaÄŸa su basÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu mu?" sorusuna ise ÅŸÃ¶yle cevap verdi:

"Olay anÄ±nda bir patlama oldu. YoÄŸun sÄ±caklÄ±k sebebiyle oradaki aÄŸaÃ§ malzemeler alev aldÄ±. Ocakta aÃ§Ä±k alevli bir yangÄ±n vardÄ±. Son arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±ktan sonra yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Ocaktaki tÃ¼m risklerin ortadan kalkmasÄ± iÃ§in bu yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi gerekiyordu. Bizim ayak diye tabir ettiÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerin baÅŸÄ±ndan ve dibinden kapatÄ±lmasÄ± gerekiyordu. Barajlar yapÄ±ldÄ±. DÃ¼n akÅŸam itibariyle sÄ±zdÄ±rmazlÄ±k saÄŸlandÄ±. Ayak dibi ve ayak baÅŸÄ± saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±. Ekipler bunu takip ediyor. Ocakta riskler ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶nce yetkili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rma ve inceleme iÃ§in ocak iÃ§ine girecek. Bu bittikten sonra Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± devam edecek."

'Ä°ÅžÃ‡Ä° SAYISININ AZLIÄžININ RÄ°SK OLUÅžTURDUÄžUNU Ã–NCEDEN BERÄ° SÃ–YLÃœYORUZ'

Ä°ÅŸÃ§i eksiklerinin, ihmal sebebi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin YeÅŸil, "Bunu uzun zamandÄ±r dile getiriyoruz. Yerin altÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± var. Bu yapÄ±lacak iÅŸlerin kimler tarafÄ±ndan ne kadar iÅŸÃ§iyle yapÄ±lacaÄŸÄ± belli. Biz bunu yÄ±llardÄ±r belirtiyoruz. Ä°ÅŸÃ§i sayÄ±mÄ±zÄ±n istenilenden dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu ve bunun iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi konusunda riskler yaratacaÄŸÄ± konusunda bir sÃ¼rÃ¼ aÃ§Ä±klamalarÄ±mÄ±z var. Tabi bu tespit edilmiÅŸ bir gerÃ§ek. SaÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yerin altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorsak iÅŸi kim yapacaksa nasÄ±l yapÄ±lacaksa o kadar iÅŸÃ§iyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Uzun yÄ±llardÄ±r beri iÅŸÃ§i aÃ§Ä±klarÄ± bizim eksikliÄŸimiz. Bu konuda taleplerimizi gerekli yerlere ulaÅŸtÄ±rdÄ±k ve ulaÅŸtÄ±rmaya devam ediyoruz. Åžu an uzman personel araÅŸtÄ±racak inceleyecek kamuoyuna bir aÃ§Ä±klama yapacak. Bizler de hep beraber bunu takip edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.Â

YeÅŸil, Amasra kazasÄ±nÄ±n kuruma iÅŸÃ§i alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rÄ±p hÄ±zlandÄ±rmayacaÄŸÄ±yla ilgili ise "Bu kuruma yakÄ±n zamanda iÅŸÃ§i alÄ±nacaÄŸÄ± belliydi. Tabi bu durumun etken olmasÄ± bizi Ã¼zer ama kuruma yakÄ±n zamanda iÅŸÃ§i alÄ±nacaktÄ±r" dedi.