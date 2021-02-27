Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı
İstanbul'da 50 konut ve...
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...

Gökçeada'da tekne alabora oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dün saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde içerisinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin batması sonucu, teknedeki 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2021 Cumartesi 09:52
0 Okunma
Gökçeada'da tekne alabora oldu

Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu bulunan 3'üncü kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıp 2 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU: YAŞAMINI YİTİREN KİŞİ 'OFF ROAD TÜRKİYE ŞAMPİYONU' KENAN ÇARPIŞANTÜRK

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Laz Koyu önlerinde alabora olan fiber teknedeki 5 kişinin kimliği belli oldu. Teknenin sahibi Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çanakkale'den jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada- 1 gemisiyle adaya geçerek, arama- kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

'BUGÜN GÖKÇEADA İLÇEMİZDE BİZİ ÜZEN BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Gökçeada ilçemizde bizi üzen bir olay ile karşı karşıya kaldık. Dört askeri personelimiz ile Gökçeada'da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık. Olay ilk vuku bulduğu andan itibaren Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamımız Dr. Serhat Doğan ve devletimiz bütün güçleri birlikte arama ve kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleGökçeadaTekneAlabora
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu, uyuşturucu tedavisi gören çocukların anneleriyle görüntülü görüştü
Bakan Soylu, uyuşturucu tedavisi gören çocukların anneleriyle görüntülü görüştü
Okulların açılmasıyla endişelen aileleri rahatlatacak açıklama
Okulların açılmasıyla endişelen aileleri rahatlatacak açıklama
Prof. Yaşar: Küresel soğumayla İstanbul Boğazı donacak
Prof. Yaşar: Küresel soğumayla İstanbul Boğazı donacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans