Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" denildi.

GÜNEY MARMARA HATTI'NDAKİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ



Güney Marmara Hattı'ndaki, Erdek, Balıklı, Ekinlik, Marmara ve Avşa Adası'na yarın yapılması planlanan feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.