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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Şubat 2021 Cumartesi 16:54
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" denildi.

GÜNEY MARMARA HATTI'NDAKİ TÜM FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Güney Marmara Hattı'ndaki, Erdek, Balıklı, Ekinlik, Marmara ve Avşa Adası'na yarın yapılması planlanan feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pazartesi ve salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanızı önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökçeadaBozcaadaFeribotSeferIptal
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