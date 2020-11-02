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Gönüllü kahramanlar deprem bölgesinde, gece- gündüz fedakarca çalışıyor

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma faaliyetine katılan çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu gönüllüsü, canlarını ortaya koyarak enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılabilmek için zor şartlarda gece- gündüz çalışıyor. Gönüllü kahramanlar, molalarda ise kartonlar üzerinde yatarak, dinleniyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2020 Pazartesi 08:50
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Gönüllü kahramanlar deprem bölgesinde, gece- gündüz fedakarca çalışıyor

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından birçok sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri, binaların çöktüğü Bayraklı ilçesine geldi. Arama kurtarma gönüllüleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle birlikte yıkılan binalarda, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canlarını ortaya koyarak zamanla yarışa girdi. Gece- gündüz çalışan gönüllü kahramanların verdikleri kısa molalarda, enkaz yakınındaki alanlarda kartonlar üzerinde yatarak, uyumaya çalıştıkları ya da dinlendikleri görüldü. Bir ya da iki saatlik molaların ardından gönüllü kurtarıcıların enkaz altındakilere canlı ulaşabilmek amacıyla yeniden çalışmalara katılması vatandaşların takdirini topladı.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda görev yapan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Başkanı Hüseyin Karadayı, 70 gönüllü ile arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Karadayı, kendileri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "3 gündür burada görev yapıyoruz. Aslında birçok olanak var. İzmir, otellerini evlerini açmış durumda. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Dayanışmacı ve paylaşmacı olduklarını gösterdiler. Biz buraya binaların altında kalanları kurtarmak için geldik. O yüzden 7-24 esası üzerinden burada çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gündüz demeden görev yapıyor. O yüzden bu olanakları değerlendirmek içimizden gelmiyor" dedi.

EN FAZLA 4 SAAT UYUYABİLİYORLAR

24 saate rotasyonlu çalıştıklarını aktaran Karadayı, "Bir kişi en fazla yaklaşık 4 saat uyuyabiliyor. Şu an burada bulunan koşullar arkadaşlarımızı ayakta tutuyor. Normal şartlarda bir insan günlerce bu şekilde çalışamaz. Ama burada canlar söz konusu olunca, o zaman gönüllülerimiz gözünü kırpmadan günlerce çalışabilir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirAramaKurtarmaDeprem
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