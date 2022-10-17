Grizu patlamasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda savcÄ± sayÄ±sÄ± 6'ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TTK Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ maden ocaÄŸÄ±nda cuma gÃ¼nÃ¼ meydana gelenÂ grizu patlamasÄ±nda 41 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olayla ilgili adli soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ Amasra Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli savcÄ± sayÄ±sÄ±, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) tarafÄ±ndan 6'ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BartÄ±n Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ozan Mert AlÄ±cÄ± iseÂ 3 ay geÃ§ici sÃ¼reli yetki ile soruÅŸturmada gÃ¶revlendirildi.

Adalet BakanÄ± BekirÂ BozdaÄŸ, dÃ¼n Amasra'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilgili tahkikatÄ±n Amasra Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek,Â "Bu olay, bÃ¼tÃ¼n yÃ¶nleriyle soruÅŸturulacak ve aydÄ±nlatÄ±lacaktÄ±r. Kafalarda ne kadar soru varsa onlarÄ±n hepsinin cevabÄ±, bu tahkikat sonucunda ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. AmaÃ§; maddi hakikati bÃ¼tÃ¼n gerÃ§ekliÄŸiyle ortaya Ã§Ä±karmaktÄ±r. Ä°hmal, kusur, eksiklik ne varsa,Â bu kim veya kimlerden kaynaklanÄ±yorsa, hukuk bunlarla ilgili gereÄŸini yapacaktÄ±r.Â Bundan hiÃ§ kimsenin endiÅŸesi ve tereddÃ¼dÃ¼ olmasÄ±n. OlayÄ±n ilk duyulduÄŸu andan itibaren Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harekete geÃ§miÅŸtir. Hem adli tahkikat baÅŸlatmÄ±ÅŸ hem Adli TÄ±p'tan gÃ¶revlendirilen takviye uzmanlarla buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalar koordine edilmiÅŸtir. Bundan sonra da bu tahkikatÄ±, biz de bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye gibi yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz.Â Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te soruÅŸturmanÄ±n gerekleri neyse bunlarÄ±n hepsi titizlikle yerine getirilecek ve maddi hakikat ifade ettiÄŸim gibi bÃ¼tÃ¼n gerÃ§ekliÄŸiyle ortaya Ã§Ä±karÄ±lacak. Herhangi bir ihmal, kusur veya baÅŸka da Ã¶ngÃ¶remediÄŸimiz sebep varsa bunlar tespit edilecek, ilgililer hakkÄ±nda da gerekli hukuki iÅŸlemler yapÄ±lacaktÄ±r. Bu konuda kimsenin endiÅŸesi olmamasÄ±nÄ± Ã¶zellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.