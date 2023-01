Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' savunma sanayisinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın "Savunma Sanayii 2023 Hedefleri" başlıklı basın toplantısı, Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Topçu'nun Teknopark İstanbul'a ilişkin sunumuyla başladı.

Sunumun ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın hazırladığı, Türk savunma sanayisinin 2023 hedeflerini içeren videonun gösterimi yapıldı.

Verilen bilgiye göre, 2023'te savunma sanayisinin hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

"Havacılık ve uzayda, Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak. Muharip İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. ÖZGÜR Projemiz kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'ları teslim edeceğiz. Özgün Helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştireceğiz. ANADOLU gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. 6'ncı ve son P-72 Deniz Karakol Uçağı teslimatıyla Meltem-3 projesi tamamlanacak. Milli ve yerli üretim LNA modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edilmesini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak. İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatılacak.

Deniz projelerinde, en büyük askeri gemimiz olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz ANADOLU'yu kullanıma sunacağız. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) DERYA'yı teslim edeceğiz. İ Sınfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL'u hizmete alacağız. Yeni tip denizaltılarımızın ilki olan PİRİ REİS hizmete alınacak. Kara araçları projelerinde, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatını gerçekleştireceğiz. Yerli Motorlu Vuran, 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatlarını yapacağız. Yurt dışı ihracat lisansına tabi bazı alt sistemlerin yerlileştirilmesinin ardından ilk ALTAY tankının üretimini tamamlayacağız."

- 2023'te hava savunma, silah, füze ve mühimmattan elektronik sistemlere kadar birçok hedef paylaşıldı

2023'e ilişkin diğer alanlardaki hedefler ise şöyle:

"Hava savunma, silah, füze ve mühimmat alanında uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz SİPER'i hizmete vereceğiz. BOZDOĞAN Görüş İçi ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'ni gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. KARAOK füzeleri ilk kez envantere girecek. ŞİMŞEK Hedef Uçağı seyir füzesi konfigürasyonuyla ilk kez teslim edilecek. Denizaltı Torpidomuz AKYA'nın seri üretimine başlanacak.

Elektronik sistemlerde, AESA Burun Radarı ilk kez AKINCI TİHA'da kullanılacak ve ilk defa F-16'larımıza entegresyonuna başlayacağız. F-16'larımız yerli-milli Elektronik Harp Podu ve Elektronik Destek Podu entegre edilerek görevlerini icra edecek. Erken İhbar Radar Sistemi ERALP'in ilk teslimatları yapılacak. MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri ilk kez kullanıma sunulacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında bütün kurulumlar tamamlanacak.

AR-GE, sanayileşme ve destek faaliyetleri kapsamında yakıt pili teknolojileri OTAĞ faaliyetleri başlatılacak. Milimetre dalga/Terahertz Bandında Haberleşme AR-GE Projesi başlatılacak. Kızılötesi/Görünür Dalgaboyunda Algılama Teknolojileri'ne yönelik OTAĞ faaliyetleri başlatılacak. Dökülebilir Duyarsız Patlayıcı Geliştirilmesi teknolojilerine yönelik AR-GE projesi başlatılacak. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programımız kapsamında, firmalarımıza sağlamış olduğumuz kredi tahsislerine devam edilecek.

TEKNOFEST, ROBOİK, Siber Güvenlik Yarışmaları'yla gençlerimize ve yeni girişimcilerimize destekler devam edecek. İstanbul'da düzenlenecek IDEF Fuarı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki 6 uluslararası savunma sanayi fuarına katılım sağlanacak. Anadolu'nun savunma sanayi potansiyelini yerinde görmek ve yeni yatırım alanları oluşturmak için il buluşmaları programlarımıza devam edeceğiz."

- "Savunma sanayimiz 'güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' haline geldi"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2023 hedeflerine ilişkin video gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bu ilk günlerde gururla söylüyoruz ki her alanda atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayisi yaptı. Savunma sanayimiz bugün 'güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' haline geldi." dedi.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararların bir milat teşkil ettiğini belirten Demir, "'Dış alımlar bitecek, mümkün olan her şey Türkiye'de yapılacak' iradesi çok net bir şekilde ortaya konuldu ve milli projeler başladı. Bu projelerin koordinasyonunu yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 2017'de Cumhurbaşkanlığına bağlanması, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Savunma Sanayii Başkanlığı yapılanması bu alandaki ivmeyi daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Demir, yerli ve milli savunma sanayisindeki dik duruş ve kararlılığın, ambargolara karşı da yerli projeleri hızlandırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayisi bugün, başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, AR-GE ve inovasyondan sanayileşme politikalarına, finansman ve sürdürülebilirliği sağlayacak çeşitli ekosistem koordinasyon çalışmalarına kadar, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla karşılama yönündeki çabalarını sürdürüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, bir yandan harekat alanındaki ihtiyaçları yerinde tespit edip, ürünlerimizin inkişafını ve gelişmesini alandan gelen bilgilerle artırarak yolumuza devam edip, bir taraftan da geleceğin muharebe ortamında ortaya çıkması muhtemel teknolojilerin ıskalanmaması, hatta o teknolojiler konusunda bir adım önde gitmek üzere bazı çalışmalar yapılması konusunda da kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Sektörde bugün 2 bine yakın firma olduğunu bildiren Demir, "Ülkemize ekonomik ve katma değer anlamında en büyük katkıyı oluşturan bir ekosistem bu. Bu kapsamda yürütülen 750'yi aşkın projemiz var. Bu faaliyetlerin sonucunda 10 milyar doların çok üstünde bir ciroya erişmiş durumdayız. 2022 yılında 4,4 milyar dolar ihracat yapmış bulunuyoruz. Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılırken, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılama yönünde önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Ürünlerimizin gördüğü ilgi ve sahadaki başarıları da önümüzdeki yıllarda bu ihracat faaliyetlerimizin, dost ve kardeş ülkeleri destekleme faaliyetlerimizin çok daha ileri boyutlara gideceğini bize gösteriyor." diye konuştu.

- "2022'de her alanda hiçbir boşluk bırakmadan çalıştık"

İsmail Demir, 2022'de hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını aktararak, "Karada, havada, denizde, siber alanda, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak üzere çeşitli teslimatlar gerçekleştirdik. Platform üretiminden hava savunma sistemlerine, çeşitli silah ve mühimmatlardan füze ve elektronik harp sistemlerine, haberleşme ve bilgi teknolojilerinden muhtelif motor tiplerine, askeri ekipman ve teçhizat üretiminden AR-GE ve eğitim faaliyetlerine kadar bir dizi konuda olmamız gereken her alanda hiçbir boşluk bırakmadan çalıştık." dedi.

İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale gelindiği gibi bu ürünlerin kullanım konsepti, hareket alanındaki uygulamaları ve taktikleri açısından da Türkiye'nin eriştiği kabiliyetin başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak derecede ileri seviyede bulunduğunu vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Muharip İnsansız Hava Aracımız KIZILELMA, beklenenden de önce bir tarihte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bundan sonra artık muhtelif manevra testleri, muhtelif silah, füze ve sistemlerin uçağa entegrasyonu, atış testlerinin yapılması gibi bir dizi faaliyetle yoluna devam edecek ve harekat alanında hizmete girmek için gün sayıyor olacak. Sadece KIZILELMA değil, diğer insansız hava araçlarımıza da yerli ve milli mühimmatlarımızın entegrasyonu, yeni geliştirilen mühimmat, füze ve bombalarımızın çeşitli fonksiyonlarla testlerinin, uygulamalarının devam edeceğini de söylemek gerekiyor.

BOYGA, TOGAN gibi çeşitli fonksiyonlara sahip mini İHA'larımız ve bunların kamikaze ailelere eklendi ve eklenmeye devam edecek. İHA'larımızdan GPS olmayan sahalarda görev yapabilme kabiliyetini oluşturduğumuz KERKES projesini de tamamladık ve teslimatını yaptık, harekat alanında kullanım konseptlerini de geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi iki tane insanlı uçak konusunda da adımlarımızı kararlılıkla sürdürdük ve 2023 yılındaki hedeflerimizi gerçekleştirme konusundaki kararlılığımız ve ümidimiz 2022'deki faaliyetlerde daha netleşti."

Demir, insansız sistemlerin, geleceğin muharebe sahasını oluşturacağını belirterek, "Bu anlamda da sadece SİHA'larımız, İHA'larımız değil, insansız deniz ve kara araçları, denizaltı araçları gibi konuların da gündemimizde olduğunu, çeşitli seviyelerde çalışıldığını ve muhtelif ürünlerinin 2022 yılında sahada denendiğini, bazı tatbikat ve harekatlarda deneme kullanımlarının yapıldığını söyleyebiliriz." dedi.

- "Türkiye Yüzyılı'nın öncü sektörlerinden biri olacağımıza inanıyoruz"

Hava savunma konusunun Türkiye'nin önemli mevzularından birisi olduğuna işaret eden Demir, "5-6 sene önce çeşitli ülkelerde hava savunma konusunda muhtelif çalışmalar yaptık. Bugün bahsettiğimiz katmanlı hava savunma konseptinde birkaç katmanı kapsayacak birkaç ürünümüzü hizmete aldık. KORKUT'un üzerine SUNGUR, ondan sonra HİSAR A+, HİSAR O+ gibi kademeler oluşturuldu ve SİPER'in de başarılı testleri giderek artan irtifa ve menzil rakamları ile de ürünümüz, birçok tehdidi karşılayabilecek yetenekleri oluşturma yolunda devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, TAYFUN füzesinin kamuoyunda duyulduğunu ve TAYFUN'un kendi içinde bir süreci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TAYFUN füzesinde, 2022 yılında gösterilen başarının çeşitli örneklerini 2023'de de görmeyi planlıyoruz. 2022'de pek duyulmayan ama ihracat konusunda altını çizmek istediğimiz KAPLAN orta sınıf tankı Endonezya'ya teslim edildi. Ortak proje olan bu tankın bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da Endonezya'da üretiliyor olacak.

Dünyada sınıfının en iyisi diyebileceğimiz PARS 6X6 mayına karşı korumalı araçlarımızı modernize ettiğimiz zırhlı muharebe araçlarımızı da envantere aldık. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak, bizi yabancı bağımlılığından kurtaracak KTJ3200 Turbojet Motoru'nu teslim ettik ve seri üretimine başladık. Bu motorun çok daha uzun menzilli sistemlerde kullanılacak olan modelinin de çalışmalarını başlattık."

Güvenlik güçlerinin muhtelif alet, edevat ve teçhizatlarıyla ilgili birçok çözümün de hayata geçtiğini ve teslim edildiğini belirtmek istediğini dile getiren Demir, "Burada geliştirilen teknolojilerin sivil alanlara yönelik uygulamaların da olması gayet tabii. Bunların birkaç örneğini de 2022 yılında gördük. Bunlardan bir tanesi X-ray araç ve konteyner tarama sistemi MİLTAR, Ticaret Bakanlığının İzmir Alsancak tesisine kuruldu. 2023 yılı da geçmişte başlayan projelerimizin tamamlandığı, yeni sistemlerimizin güvenlik güçlerimize teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projeleri başlatacağımız bir yıl olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve verdiği güç ile Türkiye Yüzyılı'nın öncü sektörlerinden biri olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- "Kritik ve stratejik hiçbir ürün ve teknolojide dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz"

İsmail Demir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma sanayisine uygulanan ambargolarla ilgili soru üzerine Demir, "Ambargolar devam edecektir, yumuşama olan yerler var ama bu bizim gerçekten ilgilenmediğimiz bir konu. Bize vermek için yalvarsalar dahi kritik ve stratejik hiçbir ürün ve teknolojide dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz. Dersimizi aldık, durmadan yola devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Demir, savunma sanayisinin ihracat büyüklüğüyle ilgili soruya, "2022 ihracat rakamlarını beklediğimiz ölçüde yakaladık ve aştık. 2023 için 6 milyar doları gözümüze kestiriyoruz, çok daha üstü de olabilir." karşılığını verdi.

Dost ve kardeş ülkelerin savunma sanayi projelerine çeşitli seviyede ortak olarak katılmaları konusunda da kapılarının açık olduğunu vurgulayan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Muharip Uçak ile ilgili dost ve kardeş ülkelere davetimiz var. Endonezya, Pakistan, Malezya, Azerbaycan bu ülkeler arasında sayılabilir. Eğer talep olursa ki çeşitli seviyede bu konuyu kendilerine açtık. Bu ortaklığın her taraf için faydalı olacağını düşünüyoruz."