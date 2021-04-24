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Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı 

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan Suriye uyruklu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Nisan 2021 Cumartesi 09:01
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Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı 

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Dede K., yönetimindeki hafif ticari araca Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki aile yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan ve soy isimleri belirlenemeyen ailenin 2 yaşındaki kızı Eriç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan baba Ahmet (26) ile kızı Elif (4) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda kırıklar bulunan anne Fatma ise Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, hafif ticari araç sürücüsü Dede K., gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAraçMotosikletKazaTrafik KazasıCihanbeyli
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